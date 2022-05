Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 19 de mayo de 2022 00:00

Desconfiaza y celos cruzarán este jueves a la novela turca "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La historia atraviesa momentos en los que uno de los personajes principales, Demir, está movilizado por un sentimiento encontrado a partir del fantasma de alguien que ya no está, Yilmaz.

En el capítulo de este jueves, Züleyha irá a la tumba de Yilmaz para llevar el narciso. Allí le hablará a su amado mientras a pocos metros su esposo la escucha atentamente. "No te he olvidado y no te olvidaré hasta que muera. Tu hijo y yo te vamos a recordar siempre", dirá la joven.

Luego agregará: "Demir ama a tu hijo como si fuera suyo. En verdad lo quiere... ¿también te haría feliz eso?, seguro querrías que tu hijo fuera feliz".

Ante este escenario y con los celos sin poder controlarlo, Demir irá a hablar con Ali Rahmet para contarle la difícil situación que está atravesando. "Quisiera creer que el amor que me tiene Züleyha es verdadero", le dirá. Sin embargo Fekeli corregirá: "cuando Züleyha vio hacia arriba, a un lado del cuerpo de Yilmaz, lo primero que vio fueron tus ojos pero sobre todo tu corazón. Sabes que Yilmaz te confió Züleyha a tí. Y el amor que tenía Züleyha a Yilmaz fue dirigido a tí".

Por otro lado, Fikret avanzará en una nueva etapa de la venganza, esta vez usando a Züleyha. Con ella pautará un encuentro para contarle qué busca ante Demir. "Perdí a mi madre el año pasado. En su último día en el hospital le dije que sabía que era el hijo de Adnan Yaman. Sólo pudo llorar. No se pudo contener. Tu también eres madre... ¿un hijo le mentiría a su madre en el nicho de muerte?", expresará Fikret.

Luego agregará: "me gustaría que Adnan Yaman estuviera vivo para confrontar a Demir y supiera la verdad. Si no supiera que Demir es mi hermano ¿por qué crees que lo molestaría? No me interesan sus tierras sino que solo quiero una disculpa. Si dice que su padre cometió un error, rechazó a su hijo y se arrepiente, me iría de Cukurova para siempre".

Mientras ambos hablaban, y sin que Züleyha lo advirtiera, Ümit se ubicó a pocos metros para sacar fotos de los dos hablando e incluso tomados de la mano.

Por otro lado, Züleyha se reunirá con el investigador privado quien le aportará un dato que ella desconocía. "La ciencia dice que si uno de los padres tiene el tipo de sangre 0, no puede tener un hijo de sangre AB. El tipo de sangre de Muzza era 0 negativo y de Fikret es AB positivo". Ante esto, Züleyha calculará: "entonces Fikret no es hijo de Muzza".

Finalmente, Fikret cortará todo vínculo con su tío: "Ali Rahmet Fekeli no es mi tío real. No llevamos la misma sangre y como no es mi tío no tengo estar acá y él no tiene derecho a decirme qué hacer. No tiene derecho a meterse en mis asuntos. Por eso no tiene sentido quedarme con estas llaves por más tiempo".