La 1-5/18: Lali González fue distinguida por el Senado paraguayo

jueves, 19 de mayo de 2022 20:41

La actriz paraguaya Lali González, reconocida aquí por ser una de las protagonistas de la tira “La 1-5/18” que se emitió en las noches de eltrece, fue distinguida hoy por la Cámara de Senadores de su país “por su destacado desempeño y por promover la identidad cultural del país”.

El Senado aprobó semanas atrás una resolución por la cual reconoce la trayectoria y rinde homenaje a la intérprete, de 35 años y una consagratoria actuación en el filme local “7 cajas”, que hoy se concretó con una ceremonia.

La actriz, cuyo nombre completo es Graciela Belén González Mendoza, expresó al ser laureada: “Yo creo en mi país, creo en Paraguay. Muchas veces me dijeron que no me podía dedicar a esta profesión porque no está profesionalizada y no tenemos seguro y por si acaso, estudié derecho”.