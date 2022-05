¡Impensado!: el penoso audio que Darío Barassi le envió a Anto Roccuzzo

jueves, 19 de mayo de 2022 00:00

En su programa "100 argentinos dicen" (eltrece), el sanjuanino Darío Barassi compartió una anécdota con Anto Roccuzo, la esposa de Leo Messi, que sorprendió a todos.

Este miércoles Darío reveló que recibió un mensaje de Antonela y no supo qué responderle. Por eso, le mandó un audio y se sinceró: “Me di vergüenza”.

“Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero. ¡Fútbol! Aparte nos mira Messi”, dijo mientras jugaba con los participantes. Fue en ese momento que mirando a cámara, le habló a la esposa del "Diez" y le pidió disculpas: “Perdoname, dejá de seguirme si querés”.

Fue entonces que contó que Roccuzzo le envió un mensaje por Instagram, pero él terminó haciendo un papelón.“¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!”, se lamentó Barassi.

Y agregó: “Ella me mandó una foto en la que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dijo ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”, se justificó.

Entonces reveló que le mandó un audio que después le dio “vergüenza”. “‘Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’, le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’”, relató. “Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...”, concluyó.