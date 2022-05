Fugitiva: con sed de venganza, llega la revancha de Vedat

jueves, 19 de mayo de 2022 00:00

El drama envuelve por estos días a "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como "Fugitiva". La ficción del prime time transita un camino en el que la desesperación invade a parte de los personajes, encabezados sobre todo por su protagonista, Nefes.

Es que ella junto a Asiye, Mercan, Nazar y Berrak se encuentran encerradas en la cárcel a raíz de una denuncia de Vedat. Las cinco mujeres quisieron hacer pagar a éste todo el daño que él les hizo y lo secuestraron. Una vez que lo tuvieron encerrado no supieron cómo seguir y si bien estuvo en la mira asesinarlo, decidieron no hacerlo. "No somos asesinas como él", les aclaró Nefes en su momento.

En medio de todo esto, en el capítulo de este miércoles, se armó un motín en el penal y dentro del revuelo Asiye comenzó con trabajo de parto. Finalmente, con asistencia de Nazar y Nefes, pudo dar a luz a una bebé y superar la difícil situación.

Paralelamente, un fiscal se vio conmovido por el pedido de Yigit y tramitó la salida de la cárcel de las 5 mujeres hasta tanto un tribunal judicial decida si son o no responsables por el hecho que se les imputa. Con esto, la recuperación de la libertad se hizo inminente.

En todo este contexto, la sed de venganza de Vedat irá cada vez más en alza y encontrará la forma de cobrar la revancha contra Nefes y Tahir. En el capítulo de este viernes, el malo de la ficción dará un paso que sacudirá a todos. Será después de que Naciyé vaya a su casa para ofrecer su servicio.

En ese momento, la mujer le dirá lo que están planeando los Kaleli. "Tahir y Nefes han alquilado un departamento. Está el agente inmobiliario Emre, hace todo tipo de compra y venta", le dirá la mujer sacudiendo de esa manera las ideas de Vedat quien empezará a tramar lo que será la revancha de la venganza.

Para concretar su revancha contratará a Nacla, una mujer que actuará en función de un pedido puntual. ¿Qué ocurrirá?, ¿cómo será esa venganza? habrá que estar atentos al próximo capítulo.