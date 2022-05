Aníbal Pachano habló de la "interna" en Cocineros Argentinos con su hija Sofía

jueves, 19 de mayo de 2022 00:00

Después de cinco nominaciones, finalmente Cocineros Argentinos ganó un premio Martín Fierro y las repercusiones no tardaron en salir tras la ausencia de Sofía Pachano. La ex competidora de Masterchef Celebrity no estuvo en la gala de premiación siendo que ella formó parte del programa.

En este caso, fue la protagonista quien aseguró que no estuvo de vacaciones y aclaró por qué faltó a la noche de gala que se vivió en el hotel Hilton Buenos Aires.

"No estuve en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada...", señaló en su descargo.

Tras esas palabras, fue su padre, Aníbal Pachano, quien habló de la presunta interna en el programa. Consultado por GENTE, mencionó que habló con Sofia y que tiene "un tema a resolver con una persona".

Sobre la desvinculación de Sofía Pachano del programa 'Cocineros Argentinos', Aníbal expresó: "Estamos tratando de entender el por qué de todo esto", y remarcó: "Sí tengo claro quién es la persona que provocó esta situación"

Y continuó: "No tiene nada que ver con el Martin Fierro, es una productora. Una persona puntual de la producción [de Cocineros Argentinos]", cerró contundente y sin ánimos de explayarse más sobre el tema.

Para terminar, Pachano culminó diciendo: "El éxito del programa [en referencia a Cocineros Argenitnos] fue la incorporación de Sofia [Pachano]. Lo tengo clarísimo".