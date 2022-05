Züleyha Tierra Amarga: Demir y Sermin descubre quién es Ümit

martes, 17 de mayo de 2022 00:00

Mentiras, verdades y confusiones que generan angustia. "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe transita momentos en los que sus personajes viven cambios y situaciones muy tensas pero también dolorosas.

En el capítulo de este lunes Züleyha sufrió chocó en su auto contra un árbol y toda la mirada cayó sobre Fikret como el culpable del accidente. Tal es así que Demir al saber lo ocurrido lo denunció y lo quiso golpear. Sin embargo las pericias comprobaron que el joven Fekeli era inocente pero la mirada de desconfianza de sus seres queridos le provocó un gran dolor y rencor.

En el capítulo de este martes, Demir irá a ver a Züleyha al hospital, donde ella sigue sumida en el dolor por el accidente que sufrió en su estado de embarazo. Hasta allí llegará Cetin para hablar con él e informarle las novedades de la investigación sobre el choque. "Vengo llegando de la estación de policía. Tiene que ir de inmediato. Fikret no provocó el accidente", le dirá el empleado.

En este escenario, Fikret recuperará la libertad y allí lo estará esperando Ali Rahmet sin embargo el encuentro no será grato. "Tío esperabas ver mis manos con esposas. Te entristece que me dejen ir", comenzará expresando Fikret al verlo frente a él. Luego agregará: "lo hiciste porque de verdad piensas que soy un asesino y que soy un despiadado para asesinar a una mujer inocente. Mientras yo te acepté como mi tío y como un padre, tú me haces esto. Ya no me digas sobrino, no vuelvas a llamarme así porque tu ya no eres mi tío".

Por otro lado, Ümit se refugiará 100% en su madre Sevda a quien deseaba abrazar desde niña pero las mentiras la alejaron siempre. Con la verdad descubierta del pasado, la joven médica reposará su cabeza en la falda de su madre y se dejará acariciar por ella. En sus brazos, le preguntará: "¿planeas decirle a Demir que eres mi madre?".

Pero Demir comenzará a sospechar que hay un vínculo entre ambas. Es que Sermin irá a verlo y le llevará un documento de solicitud para encontrar paradero. "¿Quién es Aila?", preguntará ella a lo que Demir leerá en el documento en el que figura que el otro nombre de Ümit es Aila. "Por alguna razón Sevda es la única en Cukurova que la conoce con ese nombre", sospechará la mujer.

Por otro lado, Lütfiye irá al hospital para hablar con Ümit con el fin de saber por qué está al lado de su sobrino y qué papel juega en la venganza. "Fikret es solo mi amigo", le aclarará ella. Sin embargo, la tía de Fikret le reprochará: "resulta que tu relación era mucho más que amistad. Porque fuiste la pareja de Fikret. ¿Müjgan sabe eso? No lo sabe, entiendo... no importa por qué estoy acá. sino por qué estás tu aquí. ¿Aila por que viniste a Cukurova entonces?. ¿Qué es lo que pleneas. ¿Qué piensan los 2?".

Más tarde, Ümit irá a visitar a Züleyha a la mansión Yaman pero Demir saldrá a su encuentro para pedirle que se vaya. "Ya lo hablamos demasiado. ¿Me harás pagar por mi error haciendo mi vida miserable? Si fue un error. No vuelvas a mi casa, por favor", le pedirá él.

Sin embargo ella le aclarará: "Züleyha es mi amiga y le agrado. No puedo dejar de venir porque lo digas. Solo vine a ver cómo estaba".