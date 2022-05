Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 16 de mayo de 2022 00:00

Momentos de mucha desesperación se vivirán este lunes en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como Züleyha. Esta semana, la ficción atravesará situaciones extremas donde la vida y la muerte se cruzarán todo el tiempo manteniendo a sus personajes en vilo.

En el capítulo del viernes pasado, Ümit llamó a Demir por teléfono para confesarle que lo extraña y necesita. "No puedo estar sin ti, no sabes lo que estoy sufriendo... no me importa que sigas con Züleyha... tu padre hizo lo mismo, no se divorció de tu madre pero siguió con Sevda", apuntó la doctora generando en él su rechazo: "ya dije que me equivoqué y no quiero que me vuelvas a llamar".

Por otro lado, en medio de una cena familiar en la mansión Yaman, Züleyha se sintió con nauseas y despertó la sospecha de Sermin. "¿No estás embarazada?", le preguntó a la esposa de Demir quien le confesó que viene sintiéndose así hace tiempo y que sus sospechas aún no las confirmó.

En el capítulo de este lunes, el rumor de un posible embarazo de Züleyha comenzará a expandirse y lo hará primeramente en el hospital, donde Müjgan escuchará todo. Allí Sermin y Füsun hablarán de lo que significará un tercer hijo en la familia Yilmaz. "¿Será hombre o mujer el bebé?", preguntará Füsun a lo que Sermin contestará: "Si Dios quiere, esperemos que esté sano. Si me preguntas qué dice mi corazón, creo que será un hombre. Quiero que tenga 2 hermanos nuestra Leyla y ella será la princesa".

Ante la posibilidad de que sea un varón, Füsun pondrá en duda los sentimientos que generará en la familia, especialmente en Demir. Es que el hecho de que alla un nuevo heredero del apellido puede provocar problemas a futuro. "Adnan es hijo de Yilmaz", señalará esta mujer a lo que Sermin aclarará: "se acercará siempre con sentimientos".

Tras enterarse del embarazo, Müjgan irá a ver a Ümit para contarle lo que escuchó y la reacción de esta última será de impotencia. Es que la noticia llegará en el momento en el que ella siente que lo ama más que nunca a Demir. "Se que estarás molesta con lo que te cuente pero es bueno que lo sepas. Züleyha está embarazada", lanzará.

Por otro lado, Züleyha abordará su auto para ir a la fábrica pero en el camino se quedará sin freno y terminará chocando contra un árbol. Casualmente unos minutos después pasó manejando su vehículo Ümit quien vio a Züleyha lastimada tras el siniestro vial. Al acercarse escuchará a la esposa de Demir pedirle ayuda pero Ümit decidió avanzar unos pasos de manera dubitativa.

¿Qué pasará ahora?, ¿Ümit ayudará a Züleyha o la dejará abandonada?