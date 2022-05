Juana Viale ganó su primer Martín Fierro

lunes, 16 de mayo de 2022 16:19

Cuando en marzo de 2020 Mirtha Legrand decidió seguir las recomendaciones del Gobierno y quedarse en su casa ante el avance del Covid-19, Juana Viale pensó que reemplazaría a su abuela en la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand durante dos semanas. Sin embargo, la pandemia no cesó y la actriz terminó al frente de ambos programas por dos temporadas que le valieron el Martín Fierro a la Mejor Conducción Femenina.

"Nunca pensé ganar un Martín Fierro a la conducción, lo mio es la actuación, pero las cosas de la vida me llevaron al lugar en el que estoy", manifestó la artista, que nunca antes había recibido un premio de Aptra. Y continuó, visiblemente nerviosa: "Me voy a calmar y voy a agradecer a todo el público que me acompañó durante estos dos años. Fue meterme en un personaje, remar algo que yo desconocía pero que sí heredaba".

Además, le agradeció a su abuela, a Marcela Tinayre, su mamá, y a su hermano Nacho por el apoyo y la contención que le brindaron en este desafío en su carrera. Y también destacó el acompañamiento de sus hijos: Ámbar -quien estaba en la ceremonia-, Silvestre y Alí. Juanita continuó su discurso con una dedicatoria amorosa a Agustín Goldenhorn, su pareja hace varios años y recordó a Victoria Céspedes, su amiga uruguaya que falleció hace un año.

"Gracias a los que estuvieron en la mesa, porque sin ustedes, sin comensales, como sola y es muy aburrido", agregó en referencia a los invitados a los que entrevistó. Y concluyó: "Agradecida por este premio que me costó muchísimo remar en la pandemia. Me solidarizo con todas las persoans que perdieron algún ser querido y lo comparto con todos".