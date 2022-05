Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 16 de mayo de 2022 00:00

Comienza una semana clave en Hercai, en la que la venganza de la mano de Füsun se intensificará en contra de los Sadoglu pero con Azize dispuesta a todo por proteger a su hijo Hazar, su nieto Miran y Reyyan. Por otro lado, Zehra cada vez estará más celosa ante la presencia de Dilsha en la memoria de su esposo.

En el capítulo de este lunes, Zehra increpará a Hazar porque encontrará entre su ropa una carta de amor. "¿Por qué llevas una carta de Dilsha en tu bolsillo?", le dirá la mujer al padre de Reyyan quien se verá sorprendido por tal cuestionamiento.

Por otro lado, Reyyan se verá tentada por comer una granada que verá en la mesa de su casa y antes de morderla le preguntará a Miran de dónde la sacó. Pero el interés por degustarla se acabará cuando conozca que él la cortó de un árbol sin avisar y se la llevó. "La saqué de una casa, no la pedí porque no había nadie en la casa y dejé algo de dinero. No te preocupes, deje mucho dinero, más de lo que vale", advertirá Miran a su amada sin embargo ella se verá desbordada. Es que en un sueño vio cómo una granada se reventó en sus manos y todo su vientre quedaba manchado de rojo sangre.

Paralelamente, Füsun incentivará a la Sultana para que concrete una venganza contra Reyyan por la muerte de Aslan Aslanbey. Sin embargo ella dejará que Dios disponga "en el juicio final". Ante este escenario, Gönul advertirá a Füsun que no le haga daño no solo a Reyyan sino tampoco al bebé que espera y a Miran. "Usted no tocará al bebé de Reyyan ni a Miran, ¿entendió?... Gánese el respeto, no se esconda detrás de la edad", amenazará.

Por su parte, la Sultana enfrentará a Azize con una verdad que ocultó siempre: "usted mató a mi hijo pero hay algo que no sabe, yo también maté al suyo. El día de aquel accidente, al que sobrevivimos Elif y yo, su hijo Hamet me suplicó una y otra vez, me pidió, que los salvara. Todo lo que escuchaba era a su hijo pedir ayuda y al auto estallando. No me detuve y me alejé. Pagué eso con la muerte de mi hijo y lo hice 2 veces. Dios me pasó la cuenta por el hombre que tanto me torturó y por supuesto a usted Dios no la va a ignorar".

Finalmente, Azize buscará remediar su error con Esma y le pedirá que le cuente toda la verdad a Firat sobre su pasado. "Tienes que ir y hablar todo con él... dijimos que lo arreglaríamos y así lo haremos. Cuando le digas la verdad, él te perdonará porque eres su madre y las heridas sanarán", le pedirá Azize quien le recomendará que le diga que ella mató a su padre, Hizan. "Dile que yo lo maté, que yo lo empujé. Te debo tanto y tengo que pagar", agregará.