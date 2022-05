Züleyha Tierra Amarga: a poco del final de la ficción, un error moviliza al fandom

domingo, 15 de mayo de 2022 00:00

Mientras que en Argentina, la ficción turca Züleyha, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova" o "Once Upon a Time Çukurova", transita el último tramo de la Tercera Temporada en Telefe, en Turquía los fans siguen de cerca la cuenta regresiva para el cierre de la Cuarta Temporada. Con esto, la historia finalmente llegará a su culminación en aquel país y desde la producción ya empezaron a despedir a sus personajes.

La serie en Turquía hoy gira entorno a Züleyha, que está interpretada por la actriz Hilal Altinbilek, y como coprotagonistas se encuentran Fikret (Furkan Palali) y Hakan (Ibrahim Çelikkol). En la Cuarta Temporada ella es la gran dama de Cukurova y su personalidad es mucho más fuerte e imponente de lo que se vio en las tres primeras partes.

Estas escenas comenzaron a emitirse allá desde agosto del 2021 y cautivaron a los fans turcos durante todos estos meses llevando a la novela a los índices más altos del rating. Sin embargo el jueves pasado, hubo algo que generó revuelo. Ese día el canal ATV, que emite en Turquía la ficción una vez a la semana por 2 horas y media, transmitió el capítulo 136 y generó un gran revuelo en los fans.

Es que un detalle en la trama (que no se informará para no spoilear) provocó revuelo en las redes sociales. Se trata del personaje de Saniye, interpretado por Selin Yeninci, quien habría salido de la historia de manera trágica pero que ahora todo hace referencia a ella.

El portal turco 5NHaber indicó: "fue eliminada del proyecto en las últimas semanas y esto fue informado como una decisión errónea tomada por el equipo de producción". Además agregó: "si Selin Yeninci no hubiera dejado la serie, no se habría tomado la decisión final para el proyecto".

Por su parte, el portal turco SuperHaber consideró: "Si Selin Yeninci no hubiera sido sacada de la serie de televisión 'Once Upon a Time in Çukurova' y hubiera aparecido como un personaje más influyente hasta el final, hoy no existirían los reclamos de los fans".

Además los portales turcos señalaron que se podría llegar a dar la reintegración del personaje interpretado por Selin Yeninci pero con otro actor para alguno de los 4 capítulos que quedan por emitir antes de el gran final y cierre de la historia. Vale recordar que la novela terminará en el episodio 140 y de esta forma se cerrará toda la historia para siempre.