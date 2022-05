"Eres amor que transmuta y no muere", el tierno posteo de Benjamín Vicuña

domingo, 15 de mayo de 2022 11:39

Con palabras que llegan al corazón de todos. Así recordó Benjamín Vicuña a su hija Blanca, quien hoy cumpliría 16 años de edad. La pequeña falleció el 8 de septiembre de 2012 y su papá no dejó pasar esta fecha como lo hace desde el primer día de su ausencia física.

Lo hizo a través de un posteo en Instagram, en el que escribió un largo texto y lo acompañó de un video donde se ve a la hija que tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain jugando en la arena. El material, grabado con un celular, superó las 500 mil reproducciones en apenas 1 hora de publicado.

"Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana", comenzó escribiendo en el posteo.

Luego agregó: "Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete. No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre".

Finalmente escribió: "En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte. Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris. Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza. Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile".

El mensaje rápidamente generó la reacción de los seguidores, entre ellos varias figuras del mundo del espectáculo como Marcela Kloosterboer, Juan Minujin, Sebastián Wainraich, Darío Barassi y Andy Kusnetzoff, entre otros.