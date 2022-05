María Valenzuela logró un cambio en su salud: "esquivaba los espejos"

sábado, 14 de mayo de 2022 00:00

Tras conocerse que María Valenzuela pasaba por un difícil estado de salud que la había llevado a pesar sólo 35 kilos, en las últimas horas reveló que logró un cambio positivo en pocos días.

En un video que difundió semanas atrás, contó: "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo".

En ese escenario, reveló que estaba pesando 35 kilos y en estos tres años ya la habían internado varias veces. Pero esa situación cambió.

"En Ushuaia cuando me puso los provisorios, yo al día siguiente me venía (a Buenos Aires). Entonces dijimos '¿comemos algo? Bueno, ¿Qué pedimos? Una pizza'. Y yo temblaba. De pronto corto y dije: '¡Marcelo estoy comiendo!'", relató la actriz en LAM sobre la primera vez que comió comida solida.

Es muy marcado. De los 35kg estaremos en 9 kilos en poco tiempo", explicó el odontólogo sobre la rápida recuperación de peso de la actriz. Valenzuela mostró que los pantalones que llevaba puestos en LAM le quedan bien, pero antes eran enormes para ella. "Yo me siento bárbara", confesó María.

Yo esquivaba los espejos. Terminaba de bañarme y pasaba de largo. Yo ya sabía cómo estaba físicamente...Esto duró 3 años", explicó y agregó: "Además, tocó la pandemia, entonces no había odontólogo que te atendiera. Y yo whatsappeaba vía Barcelona con este señor (el acusado por mala praxis)".