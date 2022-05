El duro momento de Birand Tunca, "Emre" en la ficción, durante la grabación de Soñar Contigo

sábado, 14 de mayo de 2022 00:00

"Erkenci Kus", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo", se ganó el corazón del fandom no sólo en este país sino en cada punto que se emitió. La ficción está protagonizada por Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can Divit.

Ella es una joven soñadora que quiere ser escritora y que trabaja en la agencia publicitaria Fikri Harika. Él es fotógrafo y dueño de esa empresa. Ambos se enamoran y desafían todos los límites para estar juntos.

El elenco cuenta también con Birand Tunca, quien se pone en la piel de Emre Divit, el hermano de Can. Su personaje es el de un hombre ambicioso que quiere triunfar sin importar tener que hundir su propia empresa. Sin embargo se enamora de Leyla (Öznur Serceler) y gracias a ella cambia rotundamente su forma de ser y se convierte en un hombre bondadoso.

Pese a que su perfil al principio era negativo, supo ganar el corazón de los seguidores de la historia que en todo momento se ocuparon por saber qué hacía y cómo se sentía. Mucho más cuando trascendió que durante las grabaciones de la ficción pasó un muy mal momento.

Durante una charla en Youtube con la doctora Esat Namal especialista en Oncología, el actor contó que durante el rodaje de la serie, su madre estaba siendo tratada de cáncer. "Salía de la quimioterapia de mi madre e iba a grabar la serie tres horas después", contó el joven en una nota que reprodujo el portal Divinity.

Birand Tunca contó que todo el proceso fue muy duro pero pese a todo lo que le tocó atravesar, no se sintió solo. "No mucha gente lo sabe. Pero Demet Özdemir lo sabía", contó y luego agregó: "pedía permisos en la grabación y acompañaba a mi madre. No es fácil lidiar con esto, pero me dio otra madurez".

"Mi madre descubrió su enfermedad cuando yo tenía 15 años", contó y recordó: "se reía de mí cuando recibió quimioterapia por primera vez. Pero sé que estaba llorando por dentro... Todo comenzó a cambiar para mí desde el momento en que la vi vomitar. El proceso de tratamiento fue muy difícil".