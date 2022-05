Tras la polémica, se conoció qué hará Luciano Castro para no perder la licencia de conducir

viernes, 13 de mayo de 2022 12:11

Cuando Flor Vigna decidió subir a sus redes un video junto a Luciano Castro, su pareja, y los hijos de él, Esperanza y Fausto, seguramente no tenía en mente todo lo que podían generar las imágenes. Los cuatro, acompañados por la mascota de los chicos, circulaban en un vehículo dentro de un barrio privado y el hecho de que los menores no tuvieran puesto el cinturón de seguridad no pasó desapercibido. Sobre todo, luego de que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, hiciera un contundente descargo.

"Con este video, Luciano Castro quiso compartir un momento de felicidad en familia. Pero sin proponérselo nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial. Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez", manifestó el funcionario a través de su cuenta de Instagram. Y al ver las repercusiones, el actor de El primero de nosotros decidió tomar cartas en el asunto antes de que le quiten la licencia de conducir.

"Él tiene su registro de conducir por Vicente López y por eso, antes de que le llegue esta citación, se presentó ante la dirección de tránsito y transporte de Vicente López espontáneamente para hacer una re evaluación", contó la periodista Maite Peñoñori en Intrusos. Y desde la entidad decidieron que el intérprete reciba una nueva capacitación para poder estar al volante.

"Siempre fue un buen vecino y las veces que lo he tenido que tratar, por cuestiones de tránsito o de estacionamiento, ha sido muy cordial, amable y sobre todo muy comprensivo con lo que se estaba negociando. Cuando le otorgamos su licencia de conducir y realizó los estudios correspondientes, no fue que obtuvo una condición especial. Mantiene un historial impecable, pero ésta vez se equivocó", le dijo el Secretario de Tránsito, Transporte Público y Seguridad Vial de Vicente López, Dario Antiñolo, a Clarín.

Cabe señalar que Sabrina Rojas, madre de los chicos, salió a defender a su exmarido, y le restó gravedad al caso porque estaban circulando en un barrio privado. "Eso fue dentro del barrio cerrado donde vivimos, que vas a 20 kilómetros por hora. Yo entiendo que la gente no comprenda si no saben el contexto, pero todos van a esa velocidad y no más", señaló la actriz.