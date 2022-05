Tomás Fonzi sorprendió con "La verdad" de su nuevo proyecto

viernes, 13 de mayo de 2022 00:00

Tomás Fonzi reafirmó su buena relación con el público tras su paso por "Masterchef Celebrity 3", el reality gastronómico en el que resultó subcampeón. Los fans están atentos a sus pasos y tras dejar la obra teatral "Somos nosotros", se sumó a un nuevo desafío.

Este jueves se compartieron las fotos de "La Verdad", la obra de teatro que protagonizará en breve. Desde la cuenta de Instagram de la productora RGB Entertainment Group mostraron una imagen que generó furor en los fans.

Fonzi hará equipo con tres ex Casi Ángeles: se trata de Candela Vetrano, Mery del Cerro (con quien fue compañera en Masterchef) y "Cachete" Sierra. Subirán a escena con los personajes de la historia escrita por el novelista y director francés Florian Zeller y que muestra a un elenco joven.

"La verdad" narra la historia de un triángulo amoroso entre personas que solían ser amigos. A la complejidad de este vínculo se le suma una cuarta persona, la mujer del amante. Se trata de una comedia en la que trata a la cobardía y la mediocridad como ejes principales para apuntar al otro. Mientras tanto, la verdad es vista como un bien preciado entre tantas mentiras de los involucrados. ¡Expectativa!

Sin revancha

Tomás Fonzi decidió no ser parte de "Masterchef Celebrity La Revancha" y contó los motivos. "Yo no pude participar por cuestiones laborales previas, que tenía comprometidos esos días; el programa, nuestra tercera temporada, era hasta febrero, después se estiró y estamos mediados de abril...", contó Tomás en un live para Telefe.

"La gente pensaba ‘porque Mica está, pero Tomás no, entonces seguramente ganará Tomás y Mica busca la revancha’. Y no, son dos cosas totalmente paralelas que no tienen que ver con la otra...", sostuvo respecto a la decisión.

Y por último, agregó: "Además ya ganó Mica, ya sabemos todos, y sólo para evitar especulaciones cuento que yo no pude hacerlo por un tema de agenda".