Soñar Contigo: LeyEm unió a los actores de Leyla y Emre en las redes sociales

viernes, 13 de mayo de 2022 00:00

"Erkenci Kus" es sin dudas una de las novelas turcas que logró conquistar a la teleaudiencia en Argentina. Por Telefe se la conoce como "Soñar Contigo", aunque en Europa recibió el nombre de "Pájaro Soñador" . La historia ronda entorno a los personajes de Can y Sanem, dos jóvenes que se enamoraron trabajando y pese a todos los desafíos que fueron atravesando, no dejaron de apostar al amor.

Pero no es la única pareja que se lleva la mirada del público. Por estos días, por la pantalla de Telefe, hay otra dupla que genera un importante seguimiento del fandom. Se trata de Leyla y Emre. Ella es hermana de Sanem y él de Can. Ambos se enamoraron pero él no puede apostar a lo que siente porque sigue atado a su ex, Aylin, quien lo tiene dominado.

El personaje de Leyla estuvo interpretado por Öznur Serçeler mientras que a Emre le dio vida el actor Birand Tunca. Ambos se catapultaron al éxito internacional de la mano de esta ficción y brindaron entrevistas a medios de diferentes países. En una nota que Öznur brindó al portal español Diez Minutos, contó que el personaje de Leyla la "ayudó a madurar en algunos aspectos profesionales".

"Me hizo entender que estaba dando pasos adecuados en mi carrera. Cuando leí el guion, ya intuí que sería un buen trabajo y después fue muy gratificante ver que todo el esfuerzo era tan bien acogido por todo el mundo", expresó para luego definir al personaje de Emre como el de un "hombre ideal para muchas chicas, guapo, con dinero y éxito… pero es inseguro a veces y puede resultar infantil. Yo me fijo más en la parte interna de las personas".

Más allá de estas declaraciones sobre los personajes, los fans se preguntaron más de una vez, ¿cómo era la relación en la vida real entre ambos actores?

En las redes sociales de los 2 actores siempre dejaron a la vista el buen vínculo que los unió compartiendo decenas de fotos trabajando juntos. Incluso fueron más allá y se sumaron a una iniciativa que impulsaron los fans en Turquía, durante los meses que se emitió la serie de manera original, entre el 2018 y 2019. Por aquel entonces, los seguidores viralizaron un hashtag que era #LeyEm, lo que era una conjugación de los nombres de los personajes Leyla y Emre.

Con ese hashtag compartieron fotos en Instagram y alentaron a los seguidores a dar vida a una relación en la ficción que se alimentó con el avance de la historia.

Mirá algunos de los posteos: