Hercai: avance del capítulo de este viernes

Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, transita momentos en los que la venganza de Füsun se cruzan con la de Azize y las víctimas podrían darse en cualquier momento.

En el capítulo de este viernes, Miran y Reyyan recurrirán a las tradiciones para saber el sexo del bebé que esperan. El anillo de casados pendiendo de un hilo, lo harán moverse por arriba del vientre de ella. "Es un circulo, entonces vamos a tener una niña. Se mueve en circulo, no se detiene Reyyan", expresará él desbordado de la alegría. Sin embargo ella no creerá que sus movimientos sean correctos: "lo haces porque quieres una niña, yo lo haré".

Como resultado, los movimientos de ella serán en línea vertical, lo que significa de acuerdo a la tradición que será un varón. "Tu lo estás moviendo a tu gusto porque quieres un niño", apuntará él quien finalmente aclarará: "niño o niña, no importa. Es nuestro, de ambos".

Por otro lado, la Sultana le informará a Gönul que se va de la mansión Aslanbey para atravesar el duelo por la muerte de Aslan. "Te quedarás acá y serás la señora de esta casa, como te lo mereces hija", le pedirá a su hija quien responderá llorando: "no puedes irte y dejarme sola. No tiene ningún sentido ser la señora de la casa si voy a perderte. Me encuentro muy sola, si no estás acá no tengo a nadie. Está bien, vámonos juntas. Si tu quieres irte, me voy contigo".

Pero ella le aclarará: "ésta es tu casa, además no me estoy yendo para siempre. Encontraré sanación y volveré. Si te vas conmigo no tendremos un techo donde regresar... tengo que estar sola por un tiempo. No tengas miedo porque no me haré ningún daño. Al contrario, me haré más fuerte y volveré. Por favor, déjame ir y sanar mis heridas".

Por otro lado, Füsun irá con Cihan al hospital para saber dónde está su hijo y tampoco allí lo encontrará. En medio de la preocupación la mujer recibirá un llamado telefónico de Azize quien le propondrá un intercambio de rehenes: "dame a Dilsha y te daré a tu hijo. Tu hijo a cambio de mi nuera. Cuál es más valioso? te recuerdo que nunca más te olvides con quién estás tratando y jamás vuelvas a amenazarme. Tienes hasta el amanecer. Piensa lo que harás".

Lejos de todo esto, Zhera encontrará una carta de Dilsha en el suelo de la habitación que comparte con Hazar y generará un sentimiento impensado en ella. "¿Sera que estás celosa de una mujer muerta?", se preguntará la mujer.