Avance del capítulo de hoy: Züleyha con sospechas de un tercer embarazo

viernes, 13 de mayo de 2022 00:00

Un nuevo capítulo comienza a escribirse en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se llama Züleyha. La ficción transita un nuevo cambio después de que Fikret y Demir hablaron cara a cara y con el pedido desesperado de los seres queridos del primero que le piden no continuar con la venganza.

En el capítulo de este jueves, Demir y Fikret se enfrentaron cara a cara en la ruta y con un arma de fuego de por medio. Sin embargo, lo que podría haber terminado con heridos o hasta muertos, no ocurrió y quedó la puerta abierta a las reflexiones por parte de ambos.

Por otro lado, Demir no aguanta más ocultarle a Züleyha que le fue infiel con Ümit y le adelantó a Sevda que hablará con ella. "Le voy a contar todo a Züleyha. Mejor que sepa de mi. Sevda tienes razón, debe saberlo de mi y de nadie más. Debo ser honesto con ella", apuntó subrayando: "no espero que me perdone, le diré que fue un error".

En el capítulo de este viernes, Lütfiye intentará persuadir nuevamente a Fikret para que desista de su venganza y lo hará con un claro ejemplo: "imagina que tu eres Fikret Yaman y él es Demir Fekeli, que en tu familia eres único, no tenés más nadie y que después de tantos años aparece un hombre diciendo que es tu hermano".

"Entiendo, es triste y algo doloroso y aunque tienes la razón, él también por eso ninguno se puede dar por vencido. Así ambos van a perder y tengo miedo que te hagas más daño", lanzará la tía de Fikret. Luego agregará: "a ti de los brazos de tu madre te pusieron en mis manos. Cuando te vi con cabello rubio y esos ojos verdes brillante, que te hacen resaltar, pensé que había llegado el hijo que jamás llegó antes. Te tomé como mi propio hijo".

Además le pedirá que no siga buscando la venganza porque eso puede provocarle la muerte y con eso generaría un gran dolor en ella: "qué puedo hacer si te pasa algo. Tu eres como mi hijo y siempre te vi de ese modo. Hablo con tu madre en mis sueños cada noche y sabes qué me dice 'por favor cuida a mi hijo, no dejes que nada pase, protégelo por favor'. Nunca pude proteger a tu madre, no pude pero déjame hacerlo contigo. No me hagas vivir la pena de perder un hijo".

Por otro lado, Ümit llamará a Demir por teléfono para confesarle que lo extraña y necesita. "No puedo estar sin ti, no sabes lo que estoy sufriendo... no me importa que sigas con Züleyha... tu padre hizo lo mismo, no se divorció de tu madre pero siguió con Sevda", apuntará la doctora.

Sin embargo algo cambiará el rumbo de todos. Es que en medio de una cena familiar en la mansión Yaman, Züleyha se sentirá con nauseas y despertará la sospecha de Sermin. "¿No estás embarazada?", le preguntará a la esposa de Demir.