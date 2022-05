Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 12 de mayo de 2022 00:00

Se vienen cambios y nuevos desafíos en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción sigue transitando momentos de mucha tensión con Füsun avanzando con una venganza que aún no termina de revelarse mientras que Azize busca la forma de ganar el corazón de sus verdaderos hijo y nieto.

En el capítulo de este jueves, Nasuh enfrentará a Azize tras enterarse que Dilsha, la madre de Miran, está viva. "¿Cómo pudiste separar a una madre de su hijo? Ella era inocente", le reclamará él a lo que ella responderá: "yo también era inocente, mi hijo también era inocente y a nosotros nos robaron nuestro amor. ¿Cómo iba a criar a Miran para una venganza con su madre a su lado?. Pero arreglaré todo. Estoy lista para pagar todos mis pecados. Quieres que lo haga pero no crees que yo sea capaz. Lo intentaré, aunque ahora tengo a una enemiga peligrosa, difícil de combatir: Füsun".

Tras la discusión, Hazar aparecerá molesto al ver que su padre habla con quien fue enemiga durante todo este tiempo. "¿Qué pasa papá?, ¿que te dijo esa mujer para que te quedes cayado una vez más?", lanzará el hombre quien al ver que el silencio prima, decidirá echar a Azize de ahí.

"¡Largo de acá!, que Dios me perdone pero ni siquiera puedo mirar a la cara a esta mujer. Le dije que no dudaría ni un segundo en defender a los que ahora están acá conmigo. En ese patio están todos los que me importan", señalará Hazar.

Por otro lado, en la mansión de los Aslanbey prepararán una cena para recibir a la familia de Yaren, los Sadoglu. Sin embargo, se demorarán y Aaron le aclarará a su madre: "estoy seguro de que los invitados no vendrán. Ellos no harán nada que desafíe al señor Nasuh. Puedes preguntarle a Yaren, en esa casa nadie hace nada sin el permiso del señor Nasuh".

Ante estas palabras, Yaren mostrará la intolerancia que siente ante Aaron y de esa forma reflejará la mala relación que tienen como pareja. Eso llamará la atención de Füsun que querrá saber qué pasa. "Ella es la nieta más querida y consentida, la han mimado desde la infancia. Por eso habla así", aclarará Aaron para evitar futuros conflictos.

Sin embargo, Cihan y Handan irán a la mansión Aslanbey y cuando lleguen generarán el rechazo de Gönul. Ante la reacción de la hija de la Sultana, Füsun le advertirá: "nuestros invitados no son extraños Gönul, pero si estas cansada no tienes que disculparte... No tienes que sentirte obligada a quedarte". Ante estas palabras, la joven asegurará que no se irá porque es dueña de esa mansión también y nuevamente desafiará a su tía. Pero Füsun frenará sus palabras: "te entiendo, tu creciste con Azize y es normal, pero ahora yo estoy acá".

Por otro lado, Reyyan nuevamente se sentirá mal producto del embarazo y esta vez generará más preocupación en Miran que le pedirá ir con urgencia al médico antes de que sea tarde. "No es necesario un médico, ¿piensas que ser madre es fácil? Todas las mujeres pasan por esto. Me gusta que me consientas pero ya pasó", le aclarará.

Ante esto, Miran seguirá preocupado y le dirigirá unas palabras al bebé: "escucha bien mi lenteja, no canses a tu madre, debes crecer lentamente y tranquilo. No avances a tu madre".