Bomba: Demet Özdemir, la actriz de Soñar Contigo, ¿será mamá?

jueves, 12 de mayo de 2022 00:00

Es muy simpática, atractiva y carismática. Demet Özdemir es la actriz que protagoniza a Sanem en "Erkenci Kus", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina recibe el nombre de "Soñar Contigo".

La actriz se ganó el corazón de los fans en Argentina de la mano de ese personaje que conjuga la ingenuidad con la fantasía. En la ficción es una joven muy conservadora que se enamoró de su jefe, Can Divit (interpretado por Can Yaman) e incluso se puso de novia con él pero su familia no lo sabe porque no se anima a revelarlo.

De la mano de ese personaje, la actriz logró catapultarse al éxito en distintas partes del mundo como Italia, España, Chile y Argentina, entre otros tantos países. Es por eso que todo lo que hace consigue llamar la atención de sus seguidores, especialmente ahora que está preparando su súper casamiento.

Demet Özdemir está en pareja con el cantante Oguzhan Koç quien en febrero pasado, para el Día de San Valentín, le propuso casamiento en una romántica jornada. A partir de esto comenzaron los preparativos con miras a la boda que se celebrará en agosto próximo.

En este contexto, esta semana un mensaje compartido por su él y re-publicado por ella en las story de Instagram movilizó a todos los seguidores. Es que él compartió en la red social un ramo de flores dedicado a su novia que decía "Feliz Día de la madre... Civan.". El posteo revolucionó a muchos que no entendían por qué él le decía feliz día a su novia, cuando aún ambos no tienen hijos. Y otra pregunta era ¿quién es Civan?

Pero para evitar que los rumores crezcan y generen confusiones y futuros problemas, ella cuando compartió el posteo le agregó la frase: "¿Cómo es eso? ¿Pueden los gatos enviar flores?". Luego se conoció que Civan es el nombre del gato recién adoptado de Demet Özdemir. Y por ende la actriz es "su mamá" de corazón.

El casamiento

Según publicaron algunos medios turcos, el mes exacta del casamiento sería en agosto próximo, y no en julio como se había anunciado primero. La celebración sería durante 2 días y probablemente sea el 13 y 14, o 20 y 21.

Lo que aún se desconoce es el lugar. Probablemente sería en la localidad de Çesme, donde surgió su amor, aunque han estado buscando también espacios en Estambul, por lo que aún no se ha confirmado el lugar exacto. Lo que sí se ha dicho es que la pareja desea una boda larga, de dos días, algo que parece habitual en estas ceremonias en Turquía. Desean celebrarlo por todo lo alto, con amigos y familiares.