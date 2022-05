Jimena Barón preocupó al hablar de su salud: "estoy enferma"

miércoles, 11 de mayo de 2022 00:00

Este martes, Jimena Barón usó sus redes sociales para hablar de su salud y preocupó a sus casi 6 millones de seguidores en Instagram, al revelar que hace dos semanas está enferma.

La cantante, actriz y jurado de ShowMatch se mostró desde la intimidad de su casa usando nebulizador y con la voz muy tomada, por lo que, a modo de chiste, se comparó con un minion.

“Estoy hace 15 días enferma. O sea salgo de algo, me meto en otra cosa, salgo y así… Y bueno ahora soy un minion”, dijo en un video que compartió en sus stories.

“Viste cuando tenes como tapado pero a la vez no te sale moco, esta como acá (señalado la nariz). Y anoche no podía dormir porque no podía respirar. Te sonas y no hay nada”, agregó sobre el cuadro que afecta su salud.

Posteriormente, mostró que su hijo Morrison o "Momo", como ella lo llama, se encuentra junto a su lado de forma incondicional, y la hace reír en este difícil momento. El niño apareció jugando con su madre y aliviando el momento que atraviesa la artista.