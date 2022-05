Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 11 de mayo de 2022 00:00

Momentos de incertidumbre comienzan a darse entre los personajes de Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Con Azize transitando un nuevo rumbo sin odios pero con Füsun buscando cobrar venganza contra ella, el escenario se prepara para situaciones tensas

En el capítulo de este martes, Hazar fue hasta el lote de Miran y Reyyan para proyectar la ampliación de la casa de ambos. Allí por primera vez, Miran le dijo "papá" a Hazar. Fue después de que éste le dijera lo valioso que es un hijo en la vida de un hombre: "yo estaré en malos términos con quien sea necesario si es por mis hijos. Un hijo es lo más valioso para un padre. Yo soy valioso para mi padre y tu para mi. Lo entenderás cuando tengas a tu hijo en tus brazos".

En el capítulo de este miércoles, Miran y Hazar tendrán la conversación de padre e hijo que tanto se debían. En esta ocasión, el joven le mostrará a su padre las fotos de su infancia. Entre las fotos, Miran le dará una carta que había sido escrita por su propia madre. Al leerla será inevitable llorar y decidirá tomar algo de él de recuerdo.

Por otro lado, Nasuh se resistirá a que Füsun se lleve a su nieta Yaren. "Su nieta se ha convertido en la esposa de otra familia. Tus dos hijos están con sus esposa viviendo bajo tu mismo techo. Tanto mi hijo como su mujer tendrían que vivir bajo mi techo. Eso es apropiado", lanzará la mujer Aslaneby.

Más tarde, Füsun tendrá un fuerte cruce con Gönul quien rechazará la posibilidad de que Aaron y Yaren vivan la mansión Aslanbey. "No vuelvas a intentar echarme de mi casa. Soy tu tía y no tu enemiga. Tu hermano está muerto y tu estas enojada. Yo también pero no es por mi culpa", aclarará la mujer.

Tras esta fuerte discusión, Gönul le pedirá a su madre, la Sultana, que no enfrente a la heredera Aslanbey porque puede terminar todo peor de lo que imaginan. "Füsun sigue siendo una mujer muy mala, brutal, sin escrúpulos. Incluso es peor que mi abuela", le advertirá.