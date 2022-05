Fugitiva: "Exquisiteses", la iniciativa que cambiará a Nefes en la ficción

miércoles, 11 de mayo de 2022 00:00

Hay un dicho que dice "lo que no mata, fortalece" y es precisamente eso lo que ahora atraviesa Nefes en "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe que en Argentina se la conoce como "Fugitiva".

En el capítulo de este martes, Nefes recibió la visita de Vedat quien le recordó que vive de "arrimada" con Osman, sin tener un ingreso económico propio y que su existencia depende de lo que le den "por caridad". Tras estas palabras, ella se quebró y reconoció que pese a todo tenía razón.

"No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada", contó Nefes en el capítulo de este martes. Sin embargo, su cuñada Asiye le propuso una idea laboral que a partir de ahora generará un antes y un después en ella: la independencia económica.

"Tengo la solución, le cambiará la vida... un local no es necesario, éste será el lugar de operaciones. 'Nefes Exquisités'", lanzó la mujer de Mustafá Kaleli y luego agregó: "nosotras vamos a cocinar pasteles, pastas, haremos tartas, galletas, entraremos al negocio con soluciones. Ahora nos llamarán y nos dirán cuántos invitados tienen. Entonces les dejaremos lo que nos pidan".

A partir de ahora, la historia de Nefes comenzará a dar un giro. Es que la joven será jefa de su propio negocio con la acción en la cocina de Asiye y Nazar. El emprendimiento lo levantarán con las monedas de oro que recibió en la boda con Tahir. Con ese capital comenzarán a trabajar y dará vida a su primer trabajo.

El negocio será el impulsor de su independencia pero la reacción que provocará en Vedat será muy diferente a la que genere en Tahir. Este último alentará a su mujer a seguir adelante sin embargo el primero marcará nuevamente su perfil violento con un accionar que generará el inicio de la "venganza" de todas las mujeres que fueron sometidas por él.