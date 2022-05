Flor Peña, tendencia y centro de críticas por su programa: "Vergüenza ajena"

miércoles, 11 de mayo de 2022 00:00

Este lunes 9 de mayo, Florencia Peña estrenó su nuevo programa a través de la pantalla de América, "La put* ama", y tras la primera aparición no dejó de ser tendencia en Twitter. La conductora levantó los comentarios y críticas de todos en redes sociales, debido a la temática de la propuesta, y este martes, en su segunda noche, no fue la excepción.

Tras un musical que la tuvo como protagonista, junto a Diego Ramos, Bimbo, Dan Breitman, el Chino D´Angelo y Noralih Gago, la rubia recibió cientos de críticas que tildaron su programa como de "Vergüenza ajena". Uno de ellos fue Jorge Lanata, quien usó precisamente esas palabras para calificar el ciclo.

Te amo Flor Peña pero https://t.co/DUq4Hbnvqs — Leoo (@PopyRevenge) May 11, 2022

El programa, que comenzó con tres puntos de rating y terminó con uno, continuó recibiendo críticas de la audiencia en su segundo día, frente a una Flor Peña que continúa apostando al nuevo ciclo, a su manera. "Moni Argento tiene más dignidad que Flor Peña", "Resulta que Flor Peña está convencida que hace humor de avanzada … que ella está en otro nivel y nosotros no entendemos su súper humor" y "Otra vez está ese programa de flor peña? Tras que dicen que es patético,lo hicieron diario?", fue alguno de los comentarios de los usuarios.

La amo a Flor Peña pero su programa... pic.twitter.com/t4wFAlPWCO — [rodrigo] (@rodrigoliberati) May 11, 2022

Que bajo caiste Flor Peña queres que te RESPETEN y haces esto uD83DuDC46?? por dios eso no es UN PUNTO DE rating esto es lo contrario a lo que desis esto es REBAJARSE como mujer. — GABRIEL (@gabriel270) May 11, 2022

Uno de los habló "La Put* Ama", fue Jorge Lanata, quien fulminó sin filtro la propuesta de la conductora. “¿Vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana. ¿Por qué no tratás de ser Peña?”, lanzó el locutor en su ciclo en Radio Mitre.

“Mi sensación es que esto para Florencia Peña es una suerte de consagración personal, así lo percibe”, opinó por su parte, Marina Calabró. “A mí me parece que es un error. Para mí este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice ‘tardó en empezar’, y yo le diría ‘ojalá no hubiera arrancado nunca’”, agregó.

Flor Peña es una mezcla desdorosa del Gordo Porcel, Yayo y Jorge Corona. Atrasa 47 años. pic.twitter.com/R83xuJTOQU — Caperucit Roj (@caperucit_roj) May 11, 2022

“Todo lo que vino después de esos doce minutos de arranque, no le diría peor, fue absolutamente incalificable. Yo no tengo tengo recuerdos de ver un programa tan feo, tan incómodo, tan desagradable", sostuvo Marina. "La verdad es que está en una elite de 3, y por eso capaz soy tan dura en lo que digo, porque me da pena que desperdicie su potencial y su talento en esto que es incalificable... Un nivel de vulgaridad, de inconducencia”.

"El humor tiene que hacer reír o por lo menos movilizar a la risa, en este caso, nada de lo que pasa en La Pu** Ama es gracioso o por lo menos hablo desde una perspectiva absolutamente personal", analizó Calabró.

El programa de flor Peña debería llamarse #verguenzaajena uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 — FRE88 (@domadoradetara2) May 11, 2022

“Me impacta que esté convencida de que este programa la define, porque la verdad ha hecho laburos muy superiores. (…) El gran beneficiado del horror de Flor Peña fue Fantino”, cerró la panelista.