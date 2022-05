"Un pasito más": Rocío Marengo avanza en su sueño de ser mamá

martes, 10 de mayo de 2022 00:00

Hace tiempo que Rocío Marengo viene manifestando públicamente sus ganas de ser mamá. Sin ir más lejos, cuando en 2020 abandonó MasterChef Celebrity aseguró que aprovecharía su tiempo libre para abocarse a su sueño de tener un hijo. Sin embargo, las cosas no se dieron como esperaba en aquel momento y en 2021 tuvo varias idas y vueltas con Eduardo Fort, su pareja hace casi una década. Pero ahora avanza firme en su sueño.

Así lo mostró en Historias de Instagram desde la internación en una clínica, acompañada de su hermana. "Un poquito anestesiada", afirmaba, acostada con una bata y cofia; como si hubiera salido de un procedimiento quirúrgico. “Un pasito más. Tengo la mejor familia y amigas del mundo. Gracias hermana, mejor amiga, sos todo”, señaló.

Luego, compartió una foto: "Estoy muy, muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían con sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, mis familia y amigas, en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones lindas pero fuerte Gracias por el respeto. Los amo”.

Sin decirlo expresamente, todos los comentarios van dirigidos a un tratamiento para ser mamá. Lo que llamó la atención fue que no mencionó a Eduardo Fort en ningún momento.

Emocionada

"¿Vas a ser mamá? ¡Me muero de amor!", le escribió uno de sus seguidores en las redes sociales y le dio el pie para compartir la buena noticia: "¡Sí, sí! ¡En unos días tendremos novedades! Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes! Me saqué mucha presión de encima. ¡Estoy muy feliz y tranquila!".

Días atrás, en una entrevista con Pronto, la mediática explicó que esta decisión no afecta a su relación con el hermano de Ricardo Fort. "Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado", declaró y aseguró que decidió aventurarse a ser madre en solitario "para no molestar a nadie".

"Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", señaló. "Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio! Y nos -a mi bebé y a mí- acompañará mientras esté en pareja", diferenció la rubia que actualmente se encuentra trabajando en la TV chilena.