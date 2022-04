¡Nació Índigo!: Mirá las primeras fotos que compartieron Camilo y Evaluna

sábado, 9 de abril de 2022 16:55

Este sábado en horas de la siesta, Camilo utilizó su Instagram para poner al tanto a sus seguidores sobre la llegada al mundo de su bebé. Con el posteo se terminó de develar el misterio, ya que según confirmó el intérprete de Buenos días, Tutu, Vida de rico, Ropa cara y Manos de tijera, se trata de una niña.

"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar", aseguró junto a una galería de imágenes. En la primera foto se alcanza a ver cómo el papá toma uno de los piecitos de la beba, en las siguientes se pueden ver unas tomas íntimas del trabajo de parto y finalmente se escucha cómo el cantante le canta la canción que le dedicaron a ella en cuanto se enteraron del embarazo.

"Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa. Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu. (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)", sentenció el orgulloso papá.

Montaner también usó sus redes sociales para contar sobre la nueva integrante de la familia y pidió en un tuit que "felicitaran al abuelo".

Ya pueden felicitar al abuelito de #Indigo …

Es hermosa ,estamos dichosos .

Dios ha sido bueno otra vez. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) April 9, 2022

CÓMO SE ENTERARON QUE IBAN A SER PADRES

La llegada de Índigo representa el primer bebé para el colombiano, de 28 años, y para la venezolana, de 24, quienes se casaron en febrero del 2020. Ya en la semana, Montaner, el orgulloso abuelo, había anticipado que la pareja eligió traer al mundo a la nena en su casa y esto se confirmó con las fotos en las que se los puede ver a ambos introducidos en una pileta.

En una entrevista para medios internacionales, los artistas revelaron cómo lo descubrieron. "Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa. Estaba con náuseas todo el rato", contó la cantante.

"Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo. En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre", aclaró.