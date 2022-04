Kevin Spacey solicitó a la Justicia que desestime una de las demandas que recibió por abuso sexual

sábado, 9 de abril de 2022 19:22

El actor estadounidense Kevin Spacey solicitó a la Justicia neoyorquina que desestime la demanda iniciada en 2020 por su colega Anthony Rapp, quien tres años antes lo había acusado públicamente de haber abusado sexualmente de él cuando era un adolescente durante una fiesta en la década de los 80.



Así lo informó hoy el sitio especializado The Hollywood Reporter, al señalar que los abogados que representan a Spacey realizaron ayer ese pedido en las Cortes federales de Manhattan por considerar falsas las alegaciones de Rapp, conocido por haber trabajado en el musical "Rent", de Broadway, y en la serie televisiva "Star Trek: Discovery".



En su denuncia, el actor relató que fue víctima de tocamientos no consentidos y de avances sexuales en una fiesta realizada en 1986 en la casa del protagonista de "Belleza americana" (1999), que en ese momento tenía 26 años y que presuntamente intentó retenerlo físicamente antes de que Rapp pudiera soltarse y salir del lugar.



De acuerdo a los abogados de Spacey, la acusación no puede ser considerada como un abuso sexual según las leyes de Nueva York, ya que el único roce que tuvo con Rapp ocurrió cuando se estaba levantando, y que el entonces adolescente de 14 años no encontró resistencia alguna durante el episodio que, aseguran, duró menos de 30 segundos.



En 2017, el testimonio público de Rapp fue el disparador de múltiples denuncias de otros hombres que también reportaron haber sido objetos de abuso o de comportamiento inapropiado del doble ganador del Oscar, cuya carrera fue interrumpida de manera abrupta mientras gozaba de gran éxito por su papel principal en la aclamada serie de drama político "House of Cards".



El segundo demandante, por su lado, aseguró en los tribunales que conoció a Spacey en 1981, cuando tenía 12 años y era estudiante de la clase de actuación que impartía el artista, y que dos años después fue invitado por el intérprete a su departamento, donde también se sucedieron varios encuentros sexuales.



Luego de que los casos tomaran trascendencia, Spacey difundió un comunicado en el que afirmaba no recordar ninguno de los episodios dados a conocer, aunque se disculpó por lo ocurrido.



El actor, también recordado por sus papeles en filmes como "Se7en, los siete pecados capitales" y "Los sospechosos de siempre" (ambas de 1995), enfrentó otras denuncias vinculadas con delitos sexuales, entre las que destacan dos procesos judiciales en Nantucket, en el estado de Massachusetts, y en Los Ángeles, si bien todavía no fue condenado por ninguno de ellos.



En ese sentido, el caso de Nantucket se paralizó luego de que el demandante invocara su derecho a no testificar en los procedimientos previos al juicio, mientras que el de Los Ángeles fue desestimado luego de que la presunta víctima muriera por causas naturales.