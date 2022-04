Masterchef Celebrity: ya están los 2 finalistas que buscarán ganar el domingo

viernes, 8 de abril de 2022 00:41

Este jueves, en una jornada intensa, Juariu, Tomás Fonzi y Mica Viviconte compitieron para llegar a la final de Masterchef Celebrity y no fue fácil. Debieron hacer platos libres pero con diferentes desafíos para poder superar la última ronda y ser los mejores.

El jurado les puso como objetivo que cada plato tuviera diferentes tipos de cocción, de técnicas y de sabores. Además debían incorporar en el plato algo frutal, aterciopelado y frito pero todo sin nada de ayuda de los chef.

Tras una competencia difícil, que el jurado definió como la más dura de todo el certamen, se conoció quienes competirán en la final son Mica Viciconte y Tomás Fonzi. La última eliminada del certamen fue Juariu.

"Estoy re contenta, no lo puedo creer. Estoy muy contenta y focalizada para el domingo", expresó Mica al escuchar su nombre. Con la misma alegría luego se expresó Tomás quien no podía creer haber llegado hasta ahí.

Luego llegó la emoción al despedir a Juariu quien ya le había tocado, hace un tiempo, atravesar la puerta de despedida. Pero tuvo su revancha y llegó más lejos de lo que había imaginado.

"Todos sabemos que te fuiste, volviste pero lo lindo es que en la gastronomía tenemos acceso a todo tipo de experiencias. Acá también, conocer a personas como vos. Lo bueno es que los disfrutaste un montón. Me encantó verte pasar por esta cocina. Te deseo lo mejor y se que vas a tener un futuro brillante", señaló Donato al despedirla.

Luego Damián destacó su empeño para llegar hasta ser la tercera mejor del certamen: "sos muy estudiosa y cocinas muy rico, tenés sabores y raíces... te despedís con un plato que trajiste vos y lo ayornaste con sabores y presentaciones. Fue un día difícil, que detalles te dejan afuera. No dejes de cocinar porque lo haces muy bien".

Por último, Germán Martitegui destacó que "es un logro enorme estar acá". "Eras la más inocente, casi como cuando invitas a un fans y se vuelve loca cuando ve a su estrella... te declaro celebrity....



Finalmente, Juariu no pudo contener las lágrimas y se mostró emocionada ante la oportunidad que tuvo de llegar a la final: "Agradezco haberme dado la oportunidad de ser parte del programa. Cuando se abrieron las puertas y ser parte de esto... y hoy me voy sintiendo pasión por la cocina. Me transmitieron toda la pasión".

"Me voy muy contenta y agradecida, conocí tantos famosos y me da cosa estoquearlos", finalizó entre risas.