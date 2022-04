Lizy Tagliani incendió Instagram con una foto en ropa interior: "actúa natural"

viernes, 8 de abril de 2022 00:00

Separada de Leo Alturria y apostando a sus estudios universitarios para convertirse en abogada, Lizy Tagliani prendió fuego la red social Instagram después de compartir una foto en la que se la ve en ropa interior en la parte de arriba, y en una sugerente pose.

En un camarían y con el mate al lado, la conductora se mostró con un una pieza sexy de ropa interior, de color negro y con un pantalón de jean tiro alto. Sin embargo, su pose y lo que escribió se llevó los piropos de muchos.

"Actúa natural ahí viene el que te gusta jajajjaaj qlito pera para compota jajajjaj", dijo junto a la imagen y divirtiéndose de la captura. A tan sólo 3 horas de publicada, la imagen superó los 23.000 "Likes" de sus seguidores.

"Sabemos bien quién miente": Lizy Tagliani busca la paz

Lizy Tagliani quiere recuperar la paz y pese a sus posteos optimistas en redes sociales, en los programas de espectáculos no dejan de hablar de su vínculo con Leo Alturria. Pese a que ella resaltó que hubo un acercamiento para ser amigos, pareja o simplemente, tener una relación cordial, el joven cordobés salió a hablar y despegarse de la conductora y actriz.

Sin nombrarlo, Lizy respondió a un twit de Aníbal Pachano: "Sabés que me duele escuchar mentiras pero me conformo con poder mirar a los ojos a cualquiera y la frente bien alta... porque fea trava vieja pero digna, jajajjaja".

"Mamá siempre me decía las respuestas se buscan, nadie va a venir a golpearte la puerta para dártelas... no importa lo que digan, lo que vale es que sepas y conserves tu verdad... siempre que puedas guárdatela. No hace falta decirlas cuando frente a frente, sin espectadores, mirándose a los ojos sabemos bien quién miente".