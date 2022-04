Hotel de los Famosos: Tras quedar internada, volvió a entrar Silvina Luna

viernes, 8 de abril de 2022 00:00

Después de tener que salir del Hotel de los Famosos, el reality con el que eltrece compite en el prime time, Silvina Luna volvió a ingresar y fue bien recibida por sus compañeros. A principio de mes, distintos factores se fueron manifestando en su cuerpo y la llevó a dejar el programa. Con abrazos, emoción y lágrimas tomó su valija y se retiró del hotel.

Sin embargo, este jueves retornó al programa en medio de un cálido recibimiento. "Yo me fui de acá al hospital y del hospital acá, no pasé por mi casa”, comenzó diciendo una vez que superó la afección de salud.

“Voy a volver con otros cuidados, que por ahí las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo (...) Que tienen con más hidratación, con comer sin sal, con eso, con alinearme más con las comidas, con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol, varias cositas, pero bueno”, agregó una vez dentro del reality.

Solvina se encontraba internada en observación y desde el hospital, Silvina escribió un posteo para contar como se siente después de los episodios que sufrió en el programa. "Hola a todos!!! Acá estoy, en plena recuperación. Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien. Ahora lo importante es mi salud", dijo en su momento.

Sin embargo, hoy contó: "Me cambiaron la medicación, me van a ver la cara hinchadita estos días, por eso”. “Quiero que sepas que hubo juegos donde preguntaban a quién le dabas y muchos dijeron a vos”, le contó Sabrina Carballo.

El resultado de su análisis de sangre no presentó los valores que sus médicos esperaban y le recomendaron que se retirara del reality que conducen Pampita y el Chino Leunis en eltrece. "No me quiero ir", manifestó visiblemente angustiada cuando escuchó el consejo de los profesionales.