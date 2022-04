Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 8 de abril de 2022 00:00

Tenso. Así es el clima que se vive en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, que cuenta la historia de amor y venganza que cruza a la pareja de Miran y Reyyan, tienen a un enemigo latente que actúa todo el tiempo desconcertando a todos: Aslan. El joven Aslanbey no sólo piensa en hacer pagar a su abuela Azize lo que le hizo a su madre, la Sultana; a su hermana Gönul y a sí mismo. Sino también quiere eliminar a Miran para quedarse con Reyyan.

En el capítulo de este jueves, la Sultana habló con Aslan para que abandone la venganza y se aleje lo que más pueda de todo lo que significa una amenaza. Ante esto él aceptó y acordó irse del pueblo en la noche. Después de que ambos hablaran, Mahfuz le hizo una advertencia a la Sultana: "Aslan hasta ayer decía que necesitaba tiempo para contarle a Miran toda la verdad y ahora habla de irse inmediatamente... mi problema no es que se vaya. Aslan ha actuado algo extraño últimamente. Encontré una medicina en su escritorio, nunca me lo había mencionado. Si hay algo que afecte su juicio...". Sin embargo la Sultana no aceptó alguna duda sobre Aslan y le refutó: "la salud mental de mi hijo está muy bien".

Por otro lado, Aslan va mostrando más signos de que perdió la cordura, al avanzar con su maniobra para tener a Reyyan a la fuerza. Para ello se reunió con el albañil que está arreglando la casa donde irán a vivir y le pidió que coloque barrotes en las ventanas. Cuando este hombre se fue, Aslan manifestó: "seremos muy felices acá, yo seré muy feliz contigo Reyyan".

En el capítulo de este viernes, Aslan se reunirá con Azize y mientras espera que arribe, pedirá perdón a Hanife: "No pude hacerte una tumba. No pude escribir tu nombre en la piedra. Perdóname".

Luego al llegar su nieto se desarrolló un tenso diálogo. "¿Quiéres ayudar?, entonces sal de acá", dirá Azize a lo que él responderá: "dame lo que quiero y me iré". "Reyyan no es algo que pueda darte. Tú mismo lo dijiste. En este mundo, ni siquiera Azize Aslanbey puede hacerlo", lanzará.

Por otro lado, Miran convocará a Reyyan a un lugar especial, una finca con olivos. Allí él le dijo: "se llama el primer árbol de la tierra y simboliza la abundancia, porque incluso vivió tantos años. Otro nombre que tiene es el árbol inmortal".

Luego agregó: "ahora esto es tuyo porque soy tuyo ahora. No quiero que tu vida se quede atrapada en la mansión. Esa noche en la puerta de la mansión Sadoglu, ¿recuerdas lo que dijiste? Dijiste que ya no estaba la vieja Reyyan frente a mi".

En todo este escenario, Aslan atravesará una situación menos pensada para él y para todos. ¿Qué ocurrirá? el capítulo de este viernes será clave.