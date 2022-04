“Es una mujer encantadora”, el galán español habló de los rumores de romance con Lali Espósito

viernes, 8 de abril de 2022 14:03

La cantante Lali Espósito transita un muy buen momento. En junio vuelve a los escenarios con 2 shows en el Luna Park, de los cuales una función ya se agotó, y este viernes anunció un nuevo show con "Disciplina Tour" en el Movistar Arena. En medio de todo esto, los fans se preguntan, ¿está sola o alguien le conquistó el corazón?

La actriz fue vista hace unos días bailando con un galán español y los rumores no se demoraron en llegar. Lali y el actor Diego Domínguez fueron vistos bailando en la fiesta Bresh en Madrid y muchos se apresuraron a aventurar de que el amor estuvo presente. Ante esto, él rompió el silencio y habló con la prensa.

Fue en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live donde confesó: “somos amigos con Lali (Espósito) y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también”. Domínguez se hizo popular en Argentina de la mano de actuaciones en "Violetta" (2012-2015) y "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" (2019).

Luego agregó: “en ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada. Yo trabajo desde los 11 años en esto. Lo que me interesa, me importa, es hablar de ello y no nada de esto. Pero el sensacionalismo termina ganando, es un amor-odio con esas cosas”.

Finalmente definió a Lali como “una mujer encantadora” y dijo que “hace muchísimo tiempo" que la conoce. "Coincidimos en varios eventos, tenemos amigos en común y nos encontramos cada dos por tres en algún evento de Madrid o de Argentina, ella es bastante transparente y bastante igual a como se muestra”, aseguró.

Nuevo show de Lali

Este viernes, Lali anunció que suma una tercera fecha, el próximo 27 de agosto en el Movistar Arena, para el "Disciplina Tour", su vuelta a los escenarios porteños tras una espera de tres años para la que ya se agotaron las entradas de los shows que ofrecerá el 23 y 24 de junio en el Luna Park.

"WOW!!! Gracias! Les prometo el mejor show del mundooooooo!!!", escribió la artista de 30 años en su cuenta oficial de la red social Twitter, tras arrasar con la venta de sus presentaciones en el emblemático reducto porteño.

Cuatro días atrás, Lali realizó un vivo en Instagram para dar a conocer las primeras fechas del tour frente a su séquito de intrigados seguidores, en el que aseguró que "va a ser el mejor show" para el público.

"Esto es pop, mamita. Voy a cantar las canciones de siempre y las nuevas, junto a invitados. Después de 1.160 días de no tocar en Buenos Aires, después de la pandemia del orto, de haber estado físicamente en otro país con algo increíble como 'Sky Rojo' (la serie de Netflix) y alejada de mi ciudad, tenemos una fecha. No puedo estar más feliz", adelantó.

Lali, quien entretuvo varios minutos a sus seguidores para alargar lo más posible hasta que finalmente frente a los 35.000 conectados soltó la noticia, señaló que ya está "craneando y planeando" junto a su equipo de trabajo.

Desde España, donde se encuentra rodando para la tercera temporada de la mencionada tira, confirmó que antes de su vuelta habrá nuevas canciones como adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio, con el que intentará seguir revalidando sus credenciales como estrella pop.

"Tanto que queríamos esto. Para mí un show es lo más grande que hay, porque no hay lugar donde sea más yo que ahí, haciendo música en vivo. Es muy importante volver a tocar, volver a sentir esa energía", señaló, después de un largo ida y vuelta con sus seguidores, entre los que estaba conectada la cantante rosarina Nicki Nicole.

Según trascendió hasta el momento, Lali se reencontrará con su público para repasar los hits de su carrera, incluyendo "Libra", su cuarto álbum de estudio, y la trilogía de exitosas canciones con las que dio inicio a su 2022: "Disciplina", "Diva" y "Como tú".