Carlos Baute atraviesa un preocupante momento por una fanática: "tenemos mucho temor"

viernes, 8 de abril de 2022 00:00

Este jueves, el cantante internacional Carlos Baute brindó una entrevista a "Socios del Espectáculo" (El Trece), en el que lejos de contagiar alegría con su carismática forma de ser, habló de un duro momento que actualmente atraviesa con su familia y que lo tiene preocupado.

En medio de su gira por Argentina, el artista contó que una mujer, fanática de él, estaría acosando a sus hijos debido a una obsesión que maneja por el cantante y esa situación angustia a la familia.

“Estoy muy preocupado porque justo ahora me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez aunque ella no puede estar cerca”, comenzó contando Baute. Además dijo que solicitó una orden de alejamiento para la mujer en los juzgados de Móstoles, en Madrid.

"Tenemos mucho temor... La jueza nos dijo que si directamente llega a acercarse, la Guardia Civil va y se la lleva presa. Y justo me acaban de llamar del colegio de los niños, ahora mismo, porque está ahí...Es muy lamentable esta situación”, agregó sobre la situación.

"No puedo brindar detalles pero para que hayan dado una orden de alejamiento es por algo, no solo porque haya estado en la casa, son muchas otras cosas y justo ahora estoy súper nervioso. Me acaban de interrumpir el ensayo porque mi mujer, que es raro, me llamó 7 veces para decirme que se presentó en el colegio...”, confesó.

“Esa noche había un montón de gente en el lobby y ella estaba, pero nada más, solo eso... Han ocurrido muchas cosas que el abogado me pidió que no comentara. Estoy muy preocupado”, finalizó la entrevista.