Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 7 de abril de 2022 00:00

Momentos límites se viven en "Bir Zamanlar Cukurova", conocida en Argentina como Züleyha, la novela turca de Telefe. Por un lado, Demir y Ümit van encaminando su relación a escondidas con el amor como protagonista. Él le dio la casa en la que vivía Zevda y además planearon un viaje juntos y sólos lejos de todos. Por otro lado, Behice fue descubierta como autora del crimen de Hünkar y sus días están contados.

En el capítulo de este miércoles, Zevda le contó a Züleyha lo que le dijo una vecina sobre Behice. "Me dijo que el día que Hünkar murió, vio a Behice en mi casa. Me dijo que fue muy raro, que se quitó los zapatos y cuidaba que no me viera", dijo Zevda quien subrayó: "pienso que fue ella... tenías razón a Hünkar la asesinó Behice". "No es una posibilidad, estamos seguras, trata de culparte por lo que ella hizo", asentó Züleyha.

Por su parte, Züleyha se juntó con el investigador privado quien le dio pistas firmes del crimen de la dama de Cukurova. "La sospechas eran ciertas. Esa mujer, Behice ha matado a varias personas", lanzó el investigador. "De alguna manera siempre se salvó pero está muy claro que ella mató a sus esposos. Estoy seguro que mató a su suegra. Estos documentos no son suficientes para culparla de la muerte de Hünkar, se necesitan testigos y pruebas sólidas", agregó.

Por otro lado, Müjgan quiso vender sus joyas para juntar dinero para la mudanza de Behice a Estambul pero el señor Fekeli la vio y frenó toda la maniobra. "No me estás pidiendo el dinero, te lo estoy ofreciendo. El dinero no es problema entre padrinos y ahijados. Me haré cargo de lo que necesites", le dijo Ali Rahmet en una conversación que ambos tuvieron después de que salieran de la joyería.

En el capítulo de este jueves, Fekeli recibirá en su oficina al oficial de la policía quien le llevará los distintos cuchillos que fueron encontrados, de los cuales uno podría ser el que usó Behice para matar a Hünkar. "Nuestros hombres han estado buscando en todos los lugares posibles y en cada rincón. Por eso he venido a verlo. Ellos hallaron estas 4 armas. Pediré el reporte de la necropsia para ver si coincide con alguna de estas armas. Voy a investigar y le avisaré en cuanto tenga resultados", le dirá el hombre.

Por otro lado, Behice será increpada por las mujeres de la Asociación de Cukurova quienes la señalarán como asesina: "Todos están diciendo que a Hünkar Yaman ella la asesinó". El hecho sorprenderá y sacudirá a Müjgan que no podrá creer lo que escucha. Sin embargo, su tía buscará la forma de hacer creer que son difamaciones: "pruébenlo, sí eso piensan. ¿Tienen pruebas?".

Pero aparecerá Züleyha, con los documentos que le dio su investigador, en la mano para confirmarlo. "Acá tengo más de una prueba que demuestra que eres una asesina", dirá levantando la carpeta con los informes que comprueban que los maridos de Behice fueron asesinados.

"Lo que dices no tiene sentido, anda compruébalo", desafiará la tía de Müjgan pero Züleyha la frenará: "el fiscal tiene el arma que usaste para matar a Hünkar a sangre fría".

Ante este escenario, Behice se sentirá acorralada y tratará de escapar pero no tendrá recursos económicos para hacerlo. En el monte, la perseguirá Züleyha, Ali Rahmet, Müjgan y Fikret quienes al acorralarla la pondrán en una difícil situación.

"Es mejor una muerte digna a una muerte miserable... le haré ese favor... usted sabe lo que tiene que hacer", le dirá Ali Rahmet dándole un revólver. Pero algo ocurrirá que sorprenderá a todos.

En este escenario, una nueva muerte sacudirá a todos de una forma impensada. De esta forma un nuevo personaje abandona la ficción turca. Se trata de una figura que estuvo desde la Segunda Temporada y que generó sentimientos encontrados en el fandom.

¿Quién será y cómo? Habrá que ver el capítulo de este jueves.