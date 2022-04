More Rial habló de su madre: "Para mí está muerta"

jueves, 7 de abril de 2022 00:00

Fuertes declaraciones fueron las que dejó Morena Rial, la hija de Jorge Rial y Silvia D’Auro, sobre quien dio detalles de cómo es la relación que mantienen desde hace un tiempo. More explicó que ya no la llama "mamá" y que fue ella quien decidió ponerle punto final a la relación, mucho antes de "sentirse abandonada".

“¿Alguna vez pensaste sacar el nombre de Silvia D’Auro de tu partida de nacimiento?”, le preguntó Diego Esteves en A la tarde. En ese momento, la hija del conductor decidió no evadir la pregunta y contestó con una fuerte frase: “Ya soy mayor de edad y no me pesa el nombre de ella”.

Sin embargo, eso no fue todo ya que contó que su madre "no es alguien que pueda llevar a vivir en su vida". "Para mí, Silvia está muerta hace mucho tiempo (...) Ya no me afecta a mí. Por eso lo puedo decir bien. Mi tío sabe lo que pasé yo. Ella se ganó eso”, lanzó refiriéndose a Luis Ventura.

"Para vos tu madre está muerta, ¿pensás que para ella ocurre lo mismo, que ella siente que vos no existís?”, le consultaron. “Sinceramente, no me lo puse a pensar, pero yo creo que una persona que se olvidó de sus hijas por completo o que se decidió retirar, es una persona que no tiene corazón”, agregó sin dar vueltas.

“Y si volviera y te pidiera disculpas, ¿la perdonarías”, fue más allá la animadora. “No, no. Ya está, chicos. Ya pasó”, concluyó.