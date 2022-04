Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 7 de abril de 2022 00:00

Las cosas poco a poco se van acomodando en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Sin embargo esa paz no durará por mucho tiempo y se empiezan a armar turbulencias que luego saldrán a la luz. Miran y Reyyan volvieron a vivir juntos en la mansión Aslanbey y Azize recibió esta posibilidad con una sonrisa pero que preocupa.

En el capítulo de este miércoles, Mahfuz apuró a Aslan para que que se haga amigo de Miran y le diga que es un Sadoglu. Sin embargo éste tiene otras intenciones. "Por supuesto tomaré la posibilidad de ser amigo de Miran, pero la aprovecharé para tomar a Reyyan y largarme de acá", pensará.

Por otro lado, Gönul finalmente fue salvada por Azat de la decisión que iba a tomar atentando contra su vida tras creer que había matado a Miran. "Le disparaste pero no murió, porque no quisiste que muriera. Vos no me llamaste por Reyyan, me llamaste para que salvara a Miran", le dijo Azat y luego le preguntó: ¿Realmente ibas a hacerte daño, como Elif?

En el capítulo de este jueves, Azize se reunirá a escondidas con la Sultana para hablar de un tema que la perturba y no la deja tranquila. "Con todos los problemas, no estoy pensando en Gönul. No estoy preocupada por tu hija sino por tu hijo", le dirá la matriarca advirtiendo que su accionar se está yendo de las manos.

Por su parte, Aslan escribirá una carta anónima dirigida a su abuela y será con una información con la que pretende hacerla estallar y generar un desequilibrio. Mientras planea cómo será ese momento, Mahfuz llegará a su oficina para avisarle que la Sultana lo fue a ver.

Tras esto, Mahfuz aprovechará para revisar su escritorio y allí encontrará un medicamento que tiene una leyenda que lo preocupará mucho: "no interrumpir su administración sin consultar a un médico". ¿De qué se trata?, ¿Aslan necesita alguna medicación especial que no la está tomando?, son algunas de las preguntas que perturbarán al verdadero padre de Reyyan.

Por otro lado, Gönul estará frente a frente con su primo Miran, después de que atentó contra su vida. "Si quedaba algo bueno entre nosotros, lo destruí con mis manos. No puedo pedirte que me perdones, intenté quitarte la vida y es algo que no se perdona. Me iré, no te preocupes, saldré de acá, sin llevarme nada", le dirá ella.

Sin embargo, Mirán le aclarará que lo único que le interesa es que ella sepa que él la perdonó: "la situación en la que caíste nos duele a todos. Lo único que puedo hacer por tí es perdonarte".

¿Qué pasará ahora?, ¿Aslan buscará sacar del camino a Mira?, ¿qué hará Azize?