El complicado momento de salud de María Valenzuela: "tengo bultos"

jueves, 7 de abril de 2022 00:00

Después de que hace semanas atrás se conociera que la actriz María Valenzuela atraviesa un duro momento de salud por una presunta mala praxis de un odontólogo, en las últimas horas contó otra afección que ahora debe enfrentar. Según trascendió, esta vez deberá pasar por el quirófano para que le remuevan los implantes de sus prótesis mamarias.

"Me tengo que operar las lolas, por eso también me estoy haciendo mamografía y análisis de sangre", comenzó contando la actriz en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece). "Tengo bultos, está todo encapsulado, mal", agregó.

Semanas atrás contó que actualmente está pesando tan sólo 35 kilos, y que en los últimos tres años ya la internaron varias veces. Esta vez, reveló: "Me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga".

A través del video que publicó a principios de marzo, dijo: "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo".

Y añadió a su palabra: "Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí".

Valenzuela se encontraba en Mar del Plata presentando la obra "Eva y Victoria" y es en esa ciudad balnearia donde es atendida por otro profesional, quien intenta remediar sus dolores. Una vez terminada esta etapa del tratamiento, viajará a Ushuaia para finalizarlo.