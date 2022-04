Masterchef Celebrity: este martes un participante abandonó el certamen y ya están los 3 semifinalistas

miércoles, 6 de abril de 2022 00:45

Comenzó la cuenta regresiva para el final de Masterchef Celebrity y en este escenario, un nuevo participante quedó eliminado de las cocinas más famosas del país. Hasta acá llegaron Mica Viciconte, Juariu, Tomás Fonzi y Denis Dumas, de los cuales sólo 2 competirán en la final el domingo que viene.

La primera finalista, de estos 4, fue Mica Viciconte quien el lunes obtuvo el pase directo al balcón. Los otros 3 participantes compitieron este martes para pasar a la penúltima ronda del programa y uno de ellos debió abandonar la competencia.

Donato de Santo fue el encargado de dar la noticia de quién era el participante que seguía en carrera y se convertía en el segundo clasificado: Tomas Fonzi. Luego Damián Betular anunció que la tercera clasificada era Juariu y de esta forma, Denise Dumas quedaba fuera de competencia.

Sin dudas, el más emocionado al momento de despedirla fue el mismo Donato. El cocinero se quebró al dirigirle unas palabras. "Me encanta tu humor. Nos conocemos hace unos años. Sos una persona que en tu vida te gusta cruzar barreras... me gusta de vos, a parte de tu alegría, que brindás al otro esa alegría. Eso es un poco para ocultar algunas tristezas", expresó sin poder continuar porque lo invadió la emoción y las lágrimas.

Por su parte, Damián recordó la vez anterior que abandonó el certamen y le agradeció por tener siempre buena predisposición: "Cuando te fuiste la primera vez, te fuiste rara. Nunca te quejaste de venir a trabajar y darlo todo. Aunque muchas veces eran fuertes las devoluciones, nunca fuiste a lo seguro y eso es muy valorable. Me quedo con eso que dijiste 'hoy vengo a dar lo mejor'... estoy muy feliz de cómo te vas hoy y me quedo con esta Denise".

Por último, Germán destacó: "le pusiste tantas ganas, luchaste contra vos misma, te superaste cada día. Había una lucha interna tuya. Nunca nos dejaste ver alguna preocupación o tristeza. Un día te animaste a una innovación... aprendiste mucho más que a cocinar. Evolucionaste como persona porque la cocina hace crecer que muchas veces no nos damos cuenta".

Por su parte, Denis también fue invadida por la emoción y confesó que se va muy feliz, a diferencia de la vez anterior. "Arriesgué todo, me reconocieron un montón de cosas y me voy feliz de la vida", señaló y luego agregó: "uno llega hasta donde puede llegar y está bueno estar contento con eso sino me iría pensando que me faltó algo y no, nunca me faltó nada".

Por otro lado, recordó que "la última vez me fui enojada porque tenía tantas ganas de estar acá y tuve mi revancha". "Tuve el privilegio de tener casi 6 meses a ustedes mirando lo que hacía. Y no me refiero a la cocina, sino a la persona. Esto es mucho más que un certamen de cocina y me voy llena de recuerdos y enseñanzas para mi vida... es una etapa que termina y es única, y dejo un delantal blanco que es un montón".