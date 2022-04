Flavio Mendoza asegura que fue estafado

miércoles, 6 de abril de 2022 17:05

El escándalo surgió en las redes sociales, cuando el actor y bailarín Nacho Gonatta contó que luego de una breve temporada de Taboo -un espectáculo creado por Flavio Mendoza que debutó en 2017 y volvió a calle Corrientes en octubre pasado- todavía no había cobrado su sueldo.

"Me encantaba hacerlo, fue un gran placer por donde lo mires. Yo rechacé otros trabajos en la temporada de verano, pero bueno. Imaginate que todavía me deben dinero. Así que si ves a los productores, recordáselos", manifestó. Y aunque rápidamente se apuntó al director teatral como responsable, rápidamente salió a decir que el también había sido una víctima.

"Lo mismo digo que los productores nos paguen", disparó Mendoza a través de Twitter, mientras que su jefe de prensa aclaró que solo fue el creador y director del proyecto, pero que no lo produjo. Por su parte, Estefanía Berardi contó en LAM (América TV) que Gonatta no fue el único que se quejó al respecto.

"No les pagaron, les deben plata y no aparecieron los responsables. Algunos culpan a Flavio que tal vez era un empleado de la obra. El contrato está con el teatro, es un contrato que es un cachivache porque está hecho con el sindicato de variedades, lo que no existe más", señaló la panelista. Y agregó: "Flavio los mandaba a hablar con Maxi, el socio de Flavio Mendoza. Él dice que tampoco cobró pero no quiere dar los nombres de las personas que están atrás de la productora. El contrato era super desprolijo".

Además, en el programa de Ángel De Brito un audio que Flavio le había enviado a alguien de su elenco. "Me da mucha pena porque son artistas increíbles. Perdonen pero no me manden más reclamos relacionados con Taboo, háblenlo con Maxi. Si tienen que iniciar acciones legales, inícienlas pero por favor, no me llamen más", manifestó el director.

Por su parte, Gonatta continuó el tema en sus redes: "De todo lo que me estuvieron preguntando por Taboo, solo diré que lo único que yo dije es lo que vieron salir de mi boca, y así va a ser. Por algo me manejo así. Porque no quiero escritos recortados, ni que se tergiverse algo, ni que se pongan en mi boca palabras que ni pienso, siento, ni dije que la dijo otro artista involucrado".