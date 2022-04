Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 5 de abril de 2022 00:00

Un camino complicado, donde poco a poco se van conociendo ciertos secretos y que a futuro incluso generarán algunas muertes. Así es el trayecto que transita la novela turca Züleyha, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La ficción de las tardes de Telefe vive momentos que atrapan a los seguidores.

En el capítulo de este lunes, Ali Rahmet encaró a Fikret tras descubrir que se besó la noche anterior con Müjgan. "Nos acercamos después de la muerte de Yilmaz", le aclaró su sobrino al ver la inquietud del señor Fekeli. Luego explicó: "sabes que Müjgan vivió momentos difíciles y quería estar ahí como amigo, no quería que se sintiera sola. No pasó nada cuando se fue Yilmaz. Éramos amigos. Es un sentimiento común".

Ante esto, Ali Rahmet le dio un consejo pero también una fuerte advertencia: "¿me aseguras que nada de esto pasó mientras Yilmaz vivía? voy a creer lo que dices, es un argumento que me honra. Dijiste que querías estar ahí al lado de Müjgan como amigo y ser su apoyo. Pero quiero saber algo, ¿te parece que lo que sientes por ella es amor sincero?, ¿sientes que sin ella estás como en una prisión o sientes que es temporal?". Luego le confesó: "el amor te alcanza como un relámpago. Cuántas veces en la vida es probable que un rayo toque una persona. Veo que tienes muchas dudas y esas dudas se reflejan en tu mirada".

En el capítulo de este martes, Behice buscará llegar a su sobrina para que no la rechace más y tratará de convencerla que no le interesa el dinero de Kerem Ali. "Sobrina no quiero que seas dependiente de Ali Rahmet", le dirá para intentar convencerla que su interés pasa por otro lado. Sin embargo, Müjgan defenderá su vínculo con su padrino y no permitirá que Behice continúe criticándolo.

"Solo me queda decirte que haré todo lo que está en mis manos para que no pases dificultades económicas", le dirá la doctora a lo que Behice le refutará: "no quiero nada de tí, no te necesito... después de lo que me dijiste, preferiría morir antes que depender de tí".

Por otro lado, Züleyha empieza poco a poco a juntar información que orienta a Behice como la responsable de la muerte de Hünkar. Al momento de reunirse con el investigador se lo hará saber. "Un taxista me dijo que llevó a Behice a las ruinas y que escuchó disparos más tarde", le señalará al hombre quien le pedirá calma porque él sigue avanzando.

"Me sentí mal por Demir, porque se puso triste y dijo que iba a buscar una prueba nueva", agregó Züleyha sin embargo el hombre le subrayó que "pronto" iba a conseguir la prueba que todos buscan y que les permitirá acercarse más a quien mató a la dama de Cukurova..

Paralelamente, Gaffur se animará a confesarle toda la verdad a Saniye sobre quién mató a Hatip. "Hice algo muy malo Saniye. Es algo despreciable.... yo maté a Hatip", le dirá.

Con esta verdad descubierta, ¿Gaffur se animará a contar que sabe quién mató a Hünkar?, ¿Behice será descubierta?