Tini Stoessel con un nuevo presente acompañando a su papá en su recuperación

martes, 5 de abril de 2022 21:28

Luego de vivir uno de los meses más complicados de su vida, en el que su papá, Alejandro, permaneció internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde lo tuvieron que operar dos veces por un cuadro abdominal agudo, Tini Stoessel a protagonizar rumores de romance con Rodrigo De Paul.

Si bien hace tiempo que la venían vinculando el jugador de la Selección Argentina, la artista de 25 años salió a desmentirlo en febrero pasado."Me interesa aclarar que estoy soltera", declaró en diálogo con La Nación. Y para dar por terminado el tema, remarcó que tanto ella como sus amigas celebraron San Valentín solas: "Estamos solteras todas (se ríe cómplice con sus amigas que la esperan para ir a celebrar la gran noche). Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación".

Pero más allá de sus declaraciones, hubo gestos y comentarios en las redes sociales que dieron que hablar. Por un lado, hace tiempo que Camila Homs, expareja del deportista y madre de sus dos hijos, da a entender que Tini y Rodrigo están juntos a través de los comentarios a los que le da "me gusta", en los que se hace referencia a cómo quedó sola con los niños. Y en los últimos días, la tía y la madre de Camila se mostraron de acuerdo con otros mensajes que tildaban a la cantante de ser la tercera en discordia.

"Qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se de cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven", fue el comentario al que la tía de Homs le dio "me gusta". Mientras que la mamá hizo lo propio con otro: "A mí como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido".

Por otra parte, De Paul comenzó a seguir en Instagram tanto a Tini como a su hermano Francisco. Enseguida, la artista hizo lo mismo con la cuenta del futbolista y alimentaron los rumores que empezaron en 2021. Lo cierto es que en medio de estas versiones, la exchica Disney está abocada a acompañar a su papá en su recuperación y no quiere separarse de él.

Sin ir más lejos, su hermano compartió en sus redes una foto en la que se lo ve al productor televisivo y a la cantan tirados en el sillón, acompañados por una de sus mascotas. Y por lo pronto, Tini tiene pensado seguir así hasta que a fines de mayo hago sus shows en Buenos Aires, que tenía programados para marzo pero que aplazó por los problemas que tuvo Alejandro.