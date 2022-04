Sol Pérez sufrió un problema de salud: "de un momento a otro me cambió"

martes, 5 de abril de 2022 00:00

En los últimos días, Sol Pérez se ausentó de "Nosotros a la mañana", debido a que se conoció que sufrió un problema de salud que la obligó a alejarse de sus actividades, incluso de su estricto entrenamiento físico que a diario lleva a cabo.

La mediática e influencer terminó debilitada y tras sentirse un poco mejor contó cómo se encuentra actualmente y que fue lo que le pasó y que "le cambió el día".

“Me agarró una gastroenteritis aguda. Estaba bien, no me lo esperaba. Estaba recontra bien y de un momento para otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron. Fue algo raro porque, además, yo como recontra saludable”, contó, a Implacables ya recuperada.

Y agregó: “La médica me preguntaba ‘¿comiste algo que te cayó mal?’ y la verdad es que no había demasiado. Será un chocolatito que me comí a la tarde, pero no mucho más que eso. Supongo que hay un virus y me lo agarré”.

Sin embargo, su salud y estado general se vieron debilitados por la gastroenteritis y no la pasó bien. “Me mató. Estuve con 39° de fiebre, vómitos. La pasé muy mal, pero duró poquito. Lo que pasa es que en ese momento a uno le parece que va a durar para siempre y lo tomás como el último día de tu vida”, detalló.

“Toda esa semana no pude entrenar, no pude trabajar y para una que es activa, te bajonea un poco”, finalizó Sol además de contar que su madre terminó con un cuadro similar y su novio Guido Mazzoni se dedicó a ponerle paños de agua fría.