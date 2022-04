Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes con Fikret volviendo a besar a Müjgan

lunes, 4 de abril de 2022 00:00

La novela turca Züleyha transita capítulos en los que el amor comienza a inmiscuirse en el deseo de venganza de algunos de sus protagonistas y con esto todo se hace más complicado. Fikret y Ümit prometieron no dar lugar al corazón al momento de tramar toda la venganza, sin embargo eso es cada vez más difícil y esta semana ambos no podrán detener lo que les pasa con Müjgan y Demir, respectivamente.

En el capítulo del viernes pasado, Fikret mostró una vez más su deseo de ver hundido a Demir Yaman e incluso fue más allá y dijo que quería verlo muerto. Ante esto Ümit se mostró incómoda por tal deseo y él se dio cuenta, lo que llevó a darle una fuerte advertencia. "Escucha, no te puedes enamorar de Demir o nos arruinarás. Nos vas a arruinar". Al escucharlo, ella minimizó sus palabras: "¡ay, no me hagas reír!, ¿estás pensando que me enamoré de un hombre como él?".

Por otro lado, se produjo un fuerte enfrentamiento entre Müjgan y su tía Behice. Ambas se cruzaron por la herencia de Kerem Alí. "Mi hijo tiene todo el dinero asegurado en el banco", le informó Müjgan y luego agregó: "ese dinero es de mi hijo y lo podrá usar cuando quiera para hacer su vida". Esto hico que Behice se desbordara de odio y le recriminara: "estás hablando que no tocarás esa cuenta hasta que cumpla 21 años?... pero qué hay sobre mi, qué me dices de mi futuro".

En el capítulo de este lunes, Müjgan esperará a Fikret para cenar, aprovechando que el señor Fekeli salió de casa. Sin embargo cuando él joven vea que la mesa está servida, rechazará la propuesta de quedarse. "Lo siento, no me di cuenta. pensé que era mucho más temprano. Hay cosas del trabajo que tengo que atender.... justo ahora... me tengo que ir, es tarde", le dirá.

Luego cuando él regresa a la mansión, Müjgan lo encarará para aclarar los sentimientos entre ambos. "¿Me estás evitando?", le preguntará a Fikret quien se refirió al beso que hubo entre ambos tiempos antes como algo que "no estuvo bien".

"No te pregunté si lo que pasó estuvo bien sino que estuvieras seguro de tus sentimientos. Muy bien, ya veo, quiere decir que no estás seguro de eso", lamentará la ex esposa de Yilmaz. Luego agregará: "Lo que vamos a hacer será fingir como que no pasó nada y así nos vamos a olvidar de todo. Te vas a librar de mi para que no me tengas que evitar. No hay problema. Se terminó".

Sin embargo, al ver él que la doctora se alejaría, no lo permitió: "ojalá me fuera tan fácil olvidarte, pero no puedo". En ese momento él nuevamente la besará.

Por otro lado, Zevda hablará con Züleyha para aconsejarla de su relación con Demir: "ser una familia y el estar junto a Demir te queda muy bien. Hoy vi a una familia unida, que se quiere y aprecia de verdad. La mirada que tenían, era especial... escucha Züleyha ustedes están casados, son marido y mujer viviendo en la misma casa. No lo olvides, no te alejes del matrimonio, y más cuando pueden ser felices, se nota que se aman. Te daré un consejo y decides si lo tomas. Tu sabes qué es lo mejor y a tí te toca elegir qué hacer".