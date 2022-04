Soñar Contigo: llega la escena más intensa y romántica

lunes, 4 de abril de 2022 00:00

Este lunes, los fans de la novela turca Soñar Contigo verán por Telefe el capítulo más romántico e intenso de la primera temporada. La novela turca, cuyo nombre original es Erkenci Kus, mostrará imágenes que conquistarán a los seguidores y volverán a enamorar.

Es que después de que se dieran el beso de la revelación en el teatro de la ópera, y luego se desencadenara una serie de dudas por parte de Sanem, en el episodio que se emitirá hoy, ella aceptará lo que siente por Can.

El viernes pasado, Sanem reconoció ante Can que se equivocó en cuanto al guion de la campaña publicitaria y aceptó que quiere ser escritora. "No tengo confianza en mi misma", le dijo antes de confesarle que se siente mal porque él no la mira y la ignora. "No te alejes tanto de mi", le dijo consiguiendo la reacción de él.

"Crees que no soy atractivo pero te pongo nerviosa", le dijo para luego agregar al acercarse a sus labios: "si te beso ahora, ¿escaparías?... Sanem, no empieces una guerra que no ganarás".

Y precisamente esa "guerra" es la que se verá en el capítulo de este lunes que tendrá el final más esperado por el fandom. Es que ella abrirá plenamente su corazón y se jugará por lo que siente, a pesar de todo lo ocurrido con Emre. Sucederá después de que se de otra de las escenas más intensas, que pondrá a la chica al límite de sus emociones y sin poder controlar lo que le pasa.

Sanem, guionista de su primera publicidad

La semana pasada, los seguidores de la novela vieron cómo Sanem logró crecer de manera profesional gracias a que concursó, bajo el pseudónimo "Pájaro Soñador", en el concurso de guiones de la agencia publicitaria en la que trabaja. Allí, debía encaminar la idea y la historia detrás de una marca de automóviles y ella propuso trabajar con una historia sencilla de 3 amigas del pueblo.

Si bien al principio no quería que nadie supiera que era ella la ganadora, finalmente aceptó el desafío de tomar la responsabilidad de la campaña y emprender manos a la obra no sólo ejecutando el guion sino con todo lo que esto significa.

El primer beso

Los dos primeros besos de la pareja se dieron como escenario el Gran Pera Opera de Estambul. En el primero, él la besó sin conocerla pero se enamoró gracias a su perfume. En el segundo, él la besó nuevamente pero mirándose las caras en el mismo lugar que el anterior.

Fue después de que ella recorriera el teatro invadida por los recuerdos y la melancolía por el amor que le siente a Can. Allí expresó el deseo de que su "albatros" la rescate de ese dolor que transitaba.

En ese momento, se dió la magia y, como un cuento de hadas, ella vio a su "príncipe" ingresar al teatro para concretar el beso que venía dando vueltas desde hacía tiempo. Todo ocurrió en el palco oficial, entre los cortinados y con la semioscuridad como cómplice.