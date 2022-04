Masterchef Celebrity: se fue el último personaje y ya están los 4 semifinalistas

lunes, 4 de abril de 2022 00:31

La decisión "fue muy difícil". En la noche de este domingo, quedó eliminado la última figura de Masterchef Celebrity y con esto se conoció quiénes son los 4 semifinalistas del certamen de Telefe.

Hasta esta instancia habían llegado Mica Viciconte, Juariu, Tomás Fonzi y Mery del Cerro. Previo al inicio de la competencia, Denise Dumas ya había conseguido subir al balcón y convertirse en la primera semifinalista de la competencia. Luego los personajes se enfrentaron en las hornallas haciendo hueso de caracú.

El resultado de todos los participantes estuvieron muy parejo y el mismo jurado reconoció que "fue muy difícil". "Consideramos nuestra tarea cumplida con ustedes 2", aseguró Donato quien luego confirmó que la eliminada de la noche de este domingo era Mery del Cerro.

"Entraste con mucha timidez y tomaste cada vez más fuerza y confianza. Comenzaste a divertirte... hubo grandes platos", expresó Donato De Santis al momento de despedirla.

Luego Damián Betular agregó: "sé todo el esfuerzo y ganas que pusiste en esta cocina. Tenés 2 cosas importantes que te llevas. Marcas un estilo acá. Veo que esto es Mery del Cerro, es algo que se gana con esfuerzo, respeto y cariño. Tuve el placer de conocerte".

Finalmente Germán Martitegui la despidió con emoción: "sos quien más aprendió de la cocina, la luchaste, sos máma, pusiste un esfuerzo enorme, se notaba que estudiabas, aprendías. A veces sentía que las cosas que te decíamos las aprendías... sos una persona inolvidable de Masterchef Celebrity".

Tras escuchar las fuertes palabras del jurado, y con lágrimas en los ojos, Mery confesó que por momentos sentía que esa eliminación la estaba soñando. "Todo este tiempo me enseñaron, muchas veces aprendí de los errores y de las cosas buenas que me dijeron".

Luego agregó: "Quiero agradecer a ustedes 3, son maestros. Entré subestimando la cocina y pensando que se iba a ser más fácil pero la verdad que no.. estudié me preparé en mis momentos libres... son lo más, lo dieron todo. Estoy muy contenta de verdad. Y gracias porque algo me pasó en Masterchef, que crecí como persona en todos los aspectos de mi vida".

Los semifinalistas del certamen son Denise Dumas, Juariu, Tomás Fonzi y Mica Viciconte.