Helena Ortega apareció en Instagram al natural

lunes, 4 de abril de 2022 15:55

Con una sonrisa dibujada en su rostro y una manzana mordida en su mano. Así apareció este fin de semana, Helena Ortega en las redes sociales. La hija menor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, compartió una serie de fotos en Instagram y sorprendió a sus seguidores.

La rubia, que desde que creó su cuenta en Instagram en septiembre pasado hasta ahora sólo hizo 4 posteos, compartió con sus seguidores 3 fotos en las que se la ve dentro de casa y al natural. Helena es de perfil muy bajo y su actividad en las redes sociales es casi nula, por eso cada vez que lo hace moviliza a todos.

En el posteo que compartió este domingo, escribió: "taban tiradas x ahí". Junto a esto se la ve en las fotos comiendo una manzana verde, arrimada a una mesa de mármol. Helena tiene 17 años de edad y no le gustan las fotos ni mostrarse frente a las cámaras sin embargo ahora mostró su mejor sonrisa y se la regaló a sus más de 56 mil seguidores de Instagram.

Total black

Bien rubia y con las mejillas coloradas, en diciembre pasado, Helena compartió una foto fumando en el baño y sorprendió a todos. En las imágenes se la veía con el cigarrillo en la mano y una enorme sonrisa, vestida toda de negro, de buzo, y una gorrita del mismo color.

"Buena tardee", decía el texto que acompaña al video donde ella acerca el cigarrillo a la cámara.

Helena no suele tener mucha exposición, aunque en este 2021 fue varias veces a ShowMatch La Academia, donde apareció en un rincón. Si bien no emitió palabras, Marcelo Tinelli hizo alusión a ella. Fue en el momento en que el conductor del programa presentaba el look sexy de Guillermina. “No sé con qué cara me mira. Ahí están los hijos, la miran atentamente”, bromeó Marcelo.

Cuando la cámara se posó en Helena, ella atinó a reír y taparse la cara para que no la siguieran enfocando. Rapidamente la cámara hizo foco nuevamente en Tinelli y él siguió con la presentación del jurado.

Helena adora jugar al fútbol y Guillermina siempre pondera los trucos que hace con la pelota. Le apasiona tocar la batería y su "hijo" precisamente es su perro Igor, un galgo que es el regalón de la casa.