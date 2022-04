El Hotel de los Famosos: Alex Caniggia destrozó con un duro mensaje a su padre

lunes, 4 de abril de 2022 00:00

Alex Caniggia es uno de los participantes del Hotel de los Famosos. En cada uno de los programas deja mucho que hablar, en episodios anteriores contó una anécdota junto a Diego Maradona. Comentó que lo veía a diario y compartió muchos momentos. Los demás participantes quedaron asombrados con los relatos.

En esta oportunidad, Alex habló de la relación con su padre. no no tuvo piedad del Pájaro Caniggia, de quien dijo que “estamos peleados a muerte”.

En una conversación con uno de sus compañeros, Alex dijo: “Mis viejos se iban a separar y mi viejo estaba con un gato. Desde ahí le hice la cruz. Estamos peleados a muerte”.

Su compañero le preguntó: "¿Nunca le hablaste más?”, a lo que él respondió: "no, ni él me habló a mí”. Minutos después le vuelve a consultar si Charlotte tenía también una mala relación con el ex jugador. A esto Alex remarcó: “no, solo yo”.

El joven aclaró que con su madre tiene una muy buena relación. Entre risas, admitió que Mariana Nannis está un poco loca, pero que la defiende a muerte.

Sobre el posible reencuentro, Alex dejó en claro que su hermana hizo varios intentos por amigarlos, pero fue en vano. Su compañero le dijo: “tenés que hablar, la vida es muy corta para estar enojado, amigo”. Sobre esto el joven admitió que el rencor es mutuo con su padre.