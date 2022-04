Premios Grammys 2022: quienes son los nominados y dónde verlo

domingo, 3 de abril de 2022 18:18

Este domingo a las 21 se transmitirán los Premios Grammy 2022 en su edición número 64. La ceremonia, que había sido postergada por el aumento de casos de Covid19 tras la variante Ómicron, tendrá lugar en la MGM Gran Arena de Las Vegas en Nevada, Estados Unidos.

¿Dónde ver los Grammys 2022?

La transmisión de los premios organizados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estará a cargo de la cadena CBS en EE.UU. Para el público latinoamericano la transmisión se realizará por el canal TNT y estará doblada al español.

Además, los Grammys 2022, se podrá ver la ceremonia de premios desde internet desde la plataforma Paramount +. Por otro lado, el canal de Youtube y el sitio web de los Grammys y The Recording Academy se podrá ver el minuto a minuto del evento, sin embargo, no contará con traducción al español.

¿Quiénes son los nominados a los Grammys 2022?

El artista que más nominaciones recibió en esta edición de los Grammys fue Jon Batiste con 11 nominaciones. Los artistas que le siguen son Justin Bieber, H.E.R y Doja Cat, con 8 menciones.

Grabación del año:

I Still Have Faith In You de ABBA

Freedom de Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches de Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time de Brandi Carlile

Kiss Me More de Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever de Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X

Drivers License de Olivia Rodrigo

Leave The Door Open de Silk Sonic



Álbum del año:

We are Jon Batiste

Love For Sale de Tony Bennett y Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) de Justin Bieber

Planet Her de Doja Cat

Happier The Ever de Billie Eilish

Back of My Mind de H.E.R

Montero de Lil Nas X

Sour de Olivia Rodrigo

Evermore de Taylor Swift

Donda de Kanye West



Canción del año:

Bad Habits de Ed Sheeran

A Beautiful Noise de Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers License de Olivia Rodrigo

Fight For You de H.E.R

Happier Than Ever de Billie Eilish

Kiss Me More de Doja Cat y SZA

Leave the door open de Silk Sonic

Peaches de Justin Bieber Ft. Daniel Caesar

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X

Right On Time de Brandi Carlile



Mejor interpretación pop solista:

Anyone de Justin Bieber

Right On Time de Brandi Carlile

Happier Than Ever de Billie Eilish

Positions de Ariana Grande

Drivers license de Olivia Rodrigo

Mejor interpretación de pop dúo/grupo:

I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely de Justin Bieber & benny blanco

Butter de BTS

Higher Power de Coldplay

Kiss Me More de Doja Cat Featuring SZA



Mejor álbum Vocal Pop:

Justice (Triple Chucks Deluxe) de Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) de Doja Cat

Happier Than Ever de Billie Eilish

Positions de Ariana Grande

Sour de Olivia Rodrigo



Mejor interpretación de rock:

Shot In The Dark de AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) de Black Pumas

Nothing Compares 2 U de Chris Cornell

Ohms de Deftones

Making A Fire de Foo Fighters

Mejor álbum de Rock:

Power Up de AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A de Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 de Chris Cornell

Medicine At Midnight de Foo Fighters

McCartney III de Paul McCartney



Mejor Canción Rock:

All My Favorite Songs de Weezer

The Bandit de Kings Of Leon

Distance de Mammoth WVH

Find My Way de Paul McCartney

Waiting On A War de Foo Fighters



Mejor presentación de Metal:

Genesis - Deftones

The Alien - Dream Theater

Amazonia - Gojira

Pushing the Tides - Mastodon

The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition) - Rob Zombie



Álbum de Música Alternativa:

Shore - Fleet Foxes

If I Can’t Have Love, I Want Power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed in Sunbeams - Arlo Parks

Daddy’s Home - St. Vincent



Mejor Video Musical:

Shot in the Dark de ACDC

Freedom de Jon Batiste

I Get a Kick out of You de Tony Bennet y Lady Gaga

Peaches de Justin Bieber ft. Daniel Caesar

Happier Than Ever de Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X

Good 4 U de Olivia Rodrigo



Mejor interpretación R&B:

Lost You Snoh Aalegra

Peaches de Justin Bieber

Damage de H.E.R

Leave the door open de Silk Sonic

Pick up your feelings de Jazmine Sullivan



Mejor álbum de rap:

The Off-Season - JCole

Certified Lover Boy - Drake

King's Disease II - Nas

CALL ME IF YOU GET LOST - Tyler The Creator

DONDA - Kanye West



Mejor canción de rap:

Bath Salts de DMX featuring Jay-Z and Nas

Best Friend de Saweetie featuring Doja Cat

Family Ties de Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Jail de de Kanye West featuring Jay-Z

My Life de J. Cole featuring 21 Savage & Morray



Rap Performance:

Family Ties - Baby Keem en colaboración con Kendrick Lamar

Up - Cardi B

My. Life - J. Cole en colaboración con 21 Savage yMorray

Way 2 Sexy - Drake en colaboración con Future y Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Stallion



Rap Melódico Performance:

Pride. Is. The. Devil - J. Cole en colaboración con Lil Baby

Need to Know - Doja Cat

Industry Baby - Lil Nas X en colaboración con Jack Harlow

Wusyaname - Tyler, The Creator en colaboración con Youngboy Never Broke Again y Ty Dolla $ign

Hurricane - Kanye West en colaboración con The Weeknd y Lil Baby



Productor del año:

Jack Antonoff

Roget Chahayed

Hit Boy

Ricki Reed

Mike Elizondo



Mejor grabación Dance/Electronic:

Hero - Afrojack y David Guetta

Loom - Olafur Arnalds

Before - James Blake

Heartbreak - Bonobo & TEEDinosaurs

You Can Do It - Caribouband

Alive - Rufus DuSol

The Business - Tiesto



Mejor álbum Dance/Electronic álbum:

Subconsciously de Black Coffee

Fallen Embers de Illenium

Music Is The Weapon (Reloaded) de Major Lazer

Shockwave de Marshmello

Free Love de Sylvan Esso

Judgment de Ten City



Mejor álbum de Instrumental contemporáneo:

Double Dealin’ - Randy Brecker y Eric Marienthal

The Garden - Rachel Eckroth

Tree Falls - Taylor Eigsti

At Blue Note Tokyo - Steve Gadd Band

Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2? - Mark Lettieri

Rhythm and Blues performance:

Lost You - Snoh Aalegra

Peaches - Justin Bieber en colaboración con Daniel Caesar y Giveon

Damage - H.E.R.

Leave the Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Rhythm and Blues performance tradicional:

I Need You - Jon Batiste

Bring It on Home to Me - Bj The Chicago Kid, Pj Morton yKenyon Dixon en colaboración con Charlie Bereal

Born Again - Leon Bridges en colaboración con Robert Glasper

Fight for You - H.E.R

How Much Can a Heart Take - Lucky Daye en colaboración con Yebba

Álbum de Progressive Rhythm and Blues:

New Light - Eric Bellinger

Something to Say - Cory Henry

Mood Valiant - Hiatus Kaiyote

Table for Two - Lucky Daye

Dinner Party: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder y Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay - Masego



Canción de Rhythm and Blues:

Damage- H.E.R.

Good Days - SZA

Heartbreak Anniversary - Giveon

Leave the Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan



Álbum de Rhythm and Blues:

Temporary Highs in the Violet Skies - Snoh Aalegra

We Are - Jon Batiste

Gold-Diggers Sound - Leon Bridges

Back of My Mind - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Mejor compilación de banda sonora para medios visuales:

Cruella

In The Heights

Dear Evan Hansen

One Night in Miami

Respect

Schmigadoon!

El capítulo 1 de The United States vs Billie Holliday



Mejor álbum latino de pop:

Mis Amores de Paula Arenas

Vértigo de Pablo Alborán

Hecho a la antigua de Ricardo Arjona

Mis Manos de Camilo

Mendó de Alex Cuba

Revelación de Selena Gómez



Mejor álbum urbano latino:

El último tour del mundo de Bad Bunny

Jose de J Balvin

KG0516 de Karol G

Sin Miedo del amor y otros demonios de Kali Uchis

Afrodisiaco de Rauw Alejandro



Mejor álbum latino de rock / alternativo:

Mira lo que me hiciste hacer de Diamante Eléctrico

Deja de Bomba Estéreo

Origen de Juanes

Calambre de Nathy Peluso

El Madrileño de C. Tangana

Sonidos de Karmática

Resonanci de Zoé

Álbum regional mexicano y tejano:

Antología de la Música Rancherra Vol. 2 -Aída Cuevas

A mis 80 - Vicente Fernández

Seis - Mon Laferte

Un Canto por México Vol. 1 - Natalia Lafourcade

Ayayay (Súper Deluxe) - Christian Nodal



Álbum Tropical:

Salswing - Rubén Blades y Robert Delgado &Orquesta

En Cuarentena - El Gran Combo de Puerto Rico

Sin Salsa no hay Paraíso - Aymée Nuviola

Colega - Gilberto Santa Rosa

Live I Perú - Tony Succar



Álbum Latin Jazz:

Mirror, Mirror - Chick Corea y Chucho Valdes

The Sound Bronx History - Carlos Henriquez

Virtual Birdland - Arturo O’Farril yThe Afro Latin Jazz Orchestra

Transparency - Dafnis Prieto Sexteto

El Arte del Bolero - Miguel Zenón y Luis Perdomo