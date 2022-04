Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de abril de 2022 00:00

La desesperación y el dolor abrazará a los protagonistas de "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca que en Argentina se llama "Züleyha". La novela de las tardes de Telefe, transita un rumbo en el que la venganza de Fikret golpeará a la persona que él menos esperaba: Ali Rahmet.

En el capítulo de este jueves, Fikret se enfrentó a Demir cara a cara, después de que lo secuestrara tendiéndole una trampa en medio de la ruta. "No puedo olvidar algunas cosas. Por más que lo intente, no puedo y toda mi vida recordaré lo que pasó aquella noche. Tenía 5 años", comenzó contando Fikret a Demir, la dura historia que vivió con su madre tras el rechazo de la paternidad de Adnan Yaman. Sin embargo esta historia generó gran rechazo en Demir quien terminó a los golpes con su hermano.

Por su parte, Zevda enfrentó a Ümit por haber ido a buscar a Demir a la mansión Yaman con el pretexto de amistad con Züleyha. Sin embargo la médica le advirtió que hay algo que ella no sabe y que cambiará todo. Pero no se animó a decirle qué es eso.

En el capítulo de este viernes, Demir se enterará que Züleyha fue con Zevda a buscar información de Adnan Yaman y sus posibles infidelidades. "Vino ella y una señora que parecía su madre. Me preguntó de Adnan Yaman. Me preguntó y le conté que un día fue una señora con un niño de 5 años a la mansión. La mujer lloraba pero el señor no la recibió y lo echó a la calle", relatará la ex ama de llaves de la familia a Demir.

Esto generó un malestar en este hombre que luego increpará a su esposa para que le confiese por qué hizo eso pero sobre todo para conocer si Fikret la obligó a algo o le hizo algún daño. "¿Qué te dio tanta curiosidad?, tú fuiste a Estambul. ¿A caso te hizo algo?, ¿te amenazó Fikret? Dime la verdad Züleyha. ¿Fikret te amenazó?", consultará Demir.

Pero el odio que empieza a gestarse en el esposo de Züleyha irá en aumento cuando vea el diario y lea una carta que Fikret publicó en la que cuenta que la relación con Demir es imposible de llevar y que fue él quien atentó contra las propiedades Yaman. "No tiene vergüenza. Fikret confesó todo", dirá y luego estallará de bronca al leer que entre las líneas del texto dice: "en mis venas llevo las sangre de Adnan Yaman".

Por otro lado, Fikret se enterará cómo fue que las bombas que él mandó a poner en las camionetas de la empresas láctea Yaman no estallaron. Será de la voz de las empleadas de la mansión Fekeli quien lo contarán: "pusieron bombas debajo de los camiones. La policía intervino pero Demir Yaman quiso que nadie se enterara". Luego otra empleada contará: "unos niños estaban jugando y la pelota cayó debajo de un camión. Cuando fueron a buscarla vieron las bombas".

De esta forma, Fekeli se enterará que alguien quiso atentar contra las propiedades de Yaman y pese a estar el antecedente de Fikret, no pensará que él sea capaz de tal cosa. Sin embargo su peor sospecha luego la confirmará. Será cuando vaya a la oficina oculta que tenía Fikret y allí encuentre explosivos en el tacho de basura.

"Fikret Fekeli eres como una parte de mi. Te lo he dicho y dado todo mi cariño siempre. Te convertiste en un hijo para mi. Como pudiste hacer esto. Yo no entiendo cómo has sido capaz Fikret. Cómo no pensaste en la vida de la gente", dirá con gran dolor Ali Rahmet minutos antes de que le pase lo peor.