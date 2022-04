Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de abril de 2022 00:00

Momentos de grandes revelaciones se viven en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La historia, que conjuga amor y venganza, empezará a dar importantes giros en la historia para ir encaminándose al final de todos los resentimientos y el triunfo de los buenos sentimientos.

En el capítulo de este jueves, Nasuh le contará a Azat que es necesario encontrar a Hanife, la espía de Azize, para conocer los secretos ocultos de esta mujer y que están vinculado a aquel incendio mortal de la granja Sadoglu. "Tenemos que encontrarla. Ella puede saber algo sobre esto", dirá el patriarca de la familia y luego reflexionará sobre la llegada de Miran a la familia. "él es tu primo, él solo necesita tiempo para aceptarlo y nosotros lo aceptaremos con el tiempo. Pero estoy pensando si tú serás capaz de aceptarlo. Tu eres el único varón de la familia".

Sin embargo, ante esto Azat le aclarará a su abuelo: "¿crees que estoy celoso? crecí en los hombros de mi padre y en la falda de mi madre. Pero Miran no tuvo nada de eso, él es mi primo y aunque ustedes lo nieguen, yo no lo haré".

En el capítulo de este viernes, Hazar le pedirá a Zehra que le cuente a Reyyan que Mahfuz es su verdadero padre. "Escúchame un segundo. Le ocultamos la verdad a Reyyan y sufrimos por eso. Cómo podemos hacer lo mismo, nuevamente... me prometí algo a mi mismo, me prometí que nunca más volvería a ocultarle algo a mi hija. Reyyan tiene derecho a conocer a su padre".

En ese momento, ambos recibirán un llamado telefónico y Zehra escuchará a su hija dándole la noticia más fuerte e impensada: "mamá, estoy embarazada".

Por otro lado, Miran levantará el anillo de su madre y una foto que la recuerda para pedirle un consejo y ayuda para afrontar el difícil camino que atraviesa. Le cuesta reconocer a Hazar como su padre, ya no es un Aslanbey y su esposa está embarazada. "¿Qué hago mamá, qué debo hacer? Muéstrame un camino. No se que debo hacer. Debería ir con él, a abrazarlo pero no puedo. Pero quiero hacerlo. Quiero ir a abrazarlo y decirle 'eres mi padre', decirle 'papá'. Muéstrame un camino", reflexionará el joven.

Paralelamente, Firat irá al hospital donde está internado Aslan y saldrá Gönul a su encuentro. En el lugar estarán la Sultana, Füsun y Azize esperando que el joven salga adelante y se recupere. En medio de este momento dramático, Firat contará: "Miran llamó a un médico y lo traje de regreso. Por eso aproveché para saber si hay noticia de Aslan y quería saber cómo estás vos".

Ante esto, Gönul se preocupará por cómo pueda estar su primo pero Firat sin poder ocultarlo confesará: "Miran está bien, Reyyan se sintió... tuvo algo... Reyyan está embarazada".